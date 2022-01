De trend van 2022: een handtas in very peri

NinashopVery peri is door het Pantone Color Institute uitgeroepen tot trendkleur van 2022. Ninashop.be tipt hoe je deze trendkleur het best draagt én selecteerde 10 very peri handtassen waarmee je subtiel meesurft op de modetrend van het jaar.

Na het ietwat bravere geel-grijze trendkleurenduo van vorig jaar domineert het vrolijke ‘very peri’ in 2022 het modebeeld, voorspelt kleureninstituut Pantone. De blauwtint met levendige violet-rode ondertoon straalt zelfvertrouwen, nieuwsgierigheid en creativiteit uit. “En dat is in een wereld van ongeziene verandering precies wat we nodig hebben”, klinkt het bij trendwatchers. Dankzij haar rode ondertoon is very peri de vrolijkste en warmste tint der blauwtinten. Helemaal nieuw is de trendkleur evenwel niet. In 2018 werd ultraviolet al uitgeroepen tot kleur van het jaar en vorig jaar nog wakkerde het zachte lila onze liefde voor paars verder aan. Als het van de trendwatchers afhangt mag het dit jaar dus gerust wat meer knallen. Daar zeggen wij geen nee tegen!

Volledig scherm Durvers combineren very peri met very peri © Getty Images

Very peri met zwart

Niet zo’n fan van kleur? No problemo! Very peri staat wondermooi bij zwart. Draag je zwarte faux leather broek met een eenvoudige, blauwpaarse trui en je look oogt meteen een pak interessanter. Of breng een zwarte outfit tot leven met een sjaal of handtas in hip very peri. Goed voor instant extra pit!

Volledig scherm Very peri met zwart: altijd scoren © Getty Images

Very peri met zachte tinten

Ook liefhebbers van een neutraal, zacht kleurenpallet kunnen very peri in hun garderobe integreren. Dat je de komende lente verschillende tinten paars zal tegenkomen, staat vast. Vind je fel very peri wat te opvallend? Ga dan voor een pastelkleurige variant. In combinatie met wit oogt de trendkleur bijzonder stijlvol, zonder overheersend te zijn. Klaar voor meer? Match very peri dan met pastelgeel. Verrassend mooi! Ook de combinatie met groen is trouwens een echte match made in heaven.

Volledig scherm Ook met groen combineert de trendkleur perfect © Getty Images

Very peri met very peri

Influencers deden het ons al voor op sociale media: very peri combineert prachtig met… very peri! Wie niet bang is om op te vallen scoort hoge toppen met een full-purple look. Match verschillende nuances paarsblauw met elkaar, speel met verschillende texturen en materialen. Voor de durvers onder ons zijn glitters en faux fur echte aanraders. Succes verzekerd!

Volledig scherm Furla - Fossil - Kurt Geiger - Bullagi - Anna Morellini - Mia Tomazzi - Essentiel - Mango - Liu Jo - Pia Sassi © rv

1. Furla (nu 229,95 euro i.p.v. 255 euro)

2. Fossil (nu 94 euro i.p.v. 189 euro)

5. Ciosa, Anna Morellini (nu 68,70 euro i.p.v. 229 euro*)

6. Empoli, Mia Tomazzi (nu 49,90 euro i.p.v. 219 euro*)

7. Essentiel Antwerp (nu 132 euro i.p.v. 165 euro)

8. Mango (nu 15,99 euro i.p.v. 19,99 euro)

9. Liu Jo (nu 104,30 euro i.p.v. 149 euro)

10. Monte Sparagio, Pia Sassi (nu 59,70 euro i.p.v. 199 euro*)

(*) Deze aanbiedingen zijn enkel deze week geldig.

