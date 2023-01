De topadresjes in binnen- én buitenland van Kelly Pfaff: “Ik wilde met de kinderen elke maand 1 citytrip doen”

Kelly Pfaff (45) houdt van reizen. In het VTM 2-programma ‘Expeditie Gooris' maakt ze samen met haar gezin een roadtrip door de VS, en in haar vrije tijd houdt ze van citytrips. Naar Berlijn of Parijs: het kan niet op. Maar ook de beste adresjes dichtbij kent ze als haar broekzak. Dit zijn haar acht beste tips: “Hier zakken we graag af na een lange avond.”

Waar eet, drinkt en vertoeft Bekend Vlaanderen het liefst? Elke week deelt een BV voor ons zijn ‘places to B(V)’.

1. Dagelijkse kost

“Bij Resto Entrez komen Sam (Gooris, red.) en ik graag met vrienden. Iedereen vindt hier zijn goesting. De eigenaar is een hele goede chef die streeft naar een eerlijke, superlekkere keuken. En dat voor een normale prijs. Ik kwam er eens met chef-kok Jeroen Meus en die was ook écht zot van de puree met look. Een aanrader, dus!”

Volledig scherm Resto Entrez © RV

Hoogboomsteenweg 183, Kapellen - entrez.be

2. Issa vibe

“Deze winkel heeft een aparte vibe! Bij Monique Stam vind je de leukste interieurspulletjes. Vroeger hadden ze bij ons in Brasschaat een winkel met alleen maar kleding. Zo leerde ik hen kennen, want ik was toen al weg van de stijl. Nu is de winkel in Antwerpen-Stad en daar staat het vol met fijne spulletjes die niet te gewoontjes zijn. Het is gewoon superleuk om hier gezellig te shoppen en rond te wandelen.”

Volledig scherm Monique Stam © RV

Oever 21, Antwerpen - instagram.com/moniquestam.be

3. Oui Oui Paris

“Ik ben het soort moeder die tegen haar kinderen zegt: ‘Morgenvroeg wil ik een dag Parijs doen. Stippelen jullie uit wat jullie willen doen?’ Rond negen uur zijn we er voor onze eerste croissant. De laatste keer bezochten we het Louvre. En ook Le Marais en het tweede arrondissement zijn aanraders. Met de serie ‘Emily in Paris’ zit ik helemaal in die sfeer met pleintjes, klassieke bistrootjes en zalige winkels.”

Volledig scherm © RV

Rue de Rivoli, Parijs -louvre.fr/en

4. Voor- of nagerechtje

“Nog een van onze vaste adresjes: Ben’s Moment. Ideaal om hier een cocktailtje te drinken voor we ergens naartoe gaan. Hoewel ze ook heerlijke tapas en pizza’s hebben. Het is een familiezaak die tien jaar geleden opende en ondertussen zijn ze een vaste waarde. Je kan hier ook afzakken na een lange avond. Op die manier sluiten we hem mooi af.”

Volledig scherm Ben's Moment © RV

Bredabaan 161 - Brasschaat - bens-moment.be

5. Pareltje in de stad

“Gulde Schoen is een hotelletje met een toplocatie. Het valt amper op, midden in ’t stad en in de buurt van veel musea. Tijdens de verbouwingen stootten ze op oude vondstjes die ze nu etaleren. Elke kamer lijkt een huiskamer. Je hebt niet het gevoel dat je op hotel zit, megaleuk.”

Volledig scherm De Gulde Schoen © RV

Melkmarkt 37 – 39, 2000 Antwerpen - deguldeschoen.be/nl

6. Vast citytripje

“Vóór corona sprak ik met de kinderen af om elke maand één minicitytrip te doen. Of het nu voor een nachtje is of gewoon op en af, maakt niet uit. Het gaat om qualitytime. We dachten aan Amsterdam, Rotterdam, Parijs of Keulen. Uiteindelijk hebben we het maar drie keer gedaan. (lacht) Maar de eerste maand werd het de mooie stad Berlijn. Ik woonde als kind ook zeven jaar lang in Duitsland voor mijn papa zijn voetbalcarrière.”

Volledig scherm Berlijn © RV

7. Italië om de hoek

“Een hap in de buurt blijft handig en we hebben het geluk dat er bij ons heel wat keuze is. Santa Lucia is de plek waar ik het vaakst kom. Ze serveren er no-nonsensefood: heerlijk Italiaans. Sam en ik nemen de kinderen graag mee. Tuurlijk wel, wij doen meestal alles samen.”

Volledig scherm Santa Lucia © RV

Kapelsesteenweg 641, Ekeren - santa-lucia.be

8. Op het verlanglijstje

“Brighton lijkt misschien een gekke keuze, maar ik wil er al zo lang eens naartoe. Ik lees veel en graag over het romantische Engeland van vroeger. Dit dorpje komt het dichtste bij wat er in die boeken beschreven wordt. Er zijn gezellige teahouses, rustige plekjes aan het water en kastelen. Er zijn ook lekkere en gezonde restaurantjes. Het heeft iets, en vooral veel karakter.”

Volledig scherm Brighton © RV

Lees ook: