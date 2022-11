De terugkeer van het ‘size zero’-tijdperk afgekondigd. Waar komt onze obsessie met mager zijn vandaan?

Shapewear is razend populair, maar voor hoelang nog? “Het is een belediging voor de menselijke vorm”

Nog nooit was figuurcorrigerend ondergoed zo lucratief, en dat hebben we te danken aan corona en Kim Kardashian. Maar is het nog wel van deze tijd om je lichaam een zetje te geven en je vormen weg te moffelen? Of voelt zulk ondergoed voor vrouwen juist empowering? Lingerieontwerpster Murielle Scherre, PrimaDonna-manager Vanessa De Vuyst en bodypositivityactiviste Marijne Van Boeckel doen een boekje open over de (on)zin van shapewear. “Vroeger heerste echt de dictatuur van de slankheid. Nu is het een heel ander verhaal.”

11 februari