De stoute kantjes van radiostem Wim Oosterlinck. “Ik probeerde die bejaarde man in een vuilnisbak te duwen”

Astrologe waarschuwt dat we een erg woelige september kunnen hebben. “Zés planeten in retrograde”

Een nieuw huis kopen, een relatie beginnen of solliciteren voor een job? Wacht daar nog even mee, verkondigt astrologe Esther Van Heerebeek, want maar liefst zes planeten gedragen zich in september ongewoon. Wie daarin gelooft, kan zich best mentaal voorbereiden op een bijzonder tegendraadse maand. “Maakt het je echt gelukkig? Dit is het moment om daarover na te denken.”