De stoute kantjes van interieurgoeroe Bart Appeltans: “Eens in België negeerde ik hem. Wat moet je met zo’n lief?”

Interieurarchitect Bart Appeltans (41) zie je straks in ‘Huis Gemaakt’ op VTM. In zijn eigen woning pronken uiteraard mooie — en dure — stukken, iets wat hem vroeger stress bezorgde, bekent hij in onze rubriek waarin we BV’s stoute vragen stellen. En in de categorie ‘hot stuff’ scoorde hij de Spaanse Alberto, zelfs al was hij een laatbloeier. “Als ik dronken ben, word ik flamboyant.”