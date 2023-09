De stoute kantjes van interieurgoeroe Bart Appeltans: “Die oudere Spanjaard is me altijd bijgebleven”

Raak je ooit af van een ‘zwanger­schaps­mas­ker’? “Een intensieve aanpak waar je nú mee moet starten”

Een ‘zwangerschapsmasker’ is geen pretje voor vrouwen. Ook niet voor presentatrice Maureen Vanherberghen (35), die getuigt over hoe de plotse vlekken in haar gezicht haar onzeker maakten. Dermatoloog Griet Voet legt uit welke vrouwen er last van krijgen en wat je kan doen om ervan gespaard te blijven — of er van af te raken. “De lente en de zomer zijn gevaarlijke periodes.”