De stoute kantjes van ex-miss Eveline Hoste: “De eerste kus na mijn scheiding was een hele ervaring”

In de podcast ‘Schone Vrouwen’ deelt Eveline Hoste (42) haar geheimen. De ex-Miss Belgian Beauty en zakenvrouw is een vrouw met lef, ontdekken we in onze rubriek waarin we BV’s stoute vragen stellen. Eentje die zich als miss niet liet doen. Eentje die kieskeurig is over met wie ze in bed duikt. En eentje die zich niet schaamt om haar lijf of status. “Ik kom plezante mannen tegen in de showbizz.”