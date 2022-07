De solden zijn in het land. Deze 15 trendtassen scoor je nu al met een fikse korting

De soldenperiode is weer aangebroken: hét moment om jezelf op een nieuwe handtas te trakteren. Op zoek naar een feestelijke clutch, een praktische crossbodytas of een chique schoudertas, maar geen zin om op koopjesjacht te trekken? Wij deden het speurwerk voor jou. Deze kwalitatieve tassen scoor je nu al met een mooie korting.

Chic om de schouder

Schoudertassen zijn helemaal terug van weggeweest. Goed nieuws voor wie graag elegant voor de dag komt. Want hoezeer we ook fan blijven van een crossbodytas … een tas die je om de schouder draagt, oogt toch net wat chiquer. Maanvormig, voorzien van hippe schakels of in de vorm van een Franse baguette? De handtassentrends volgen elkaar in sneltempo op.

Ons advies? Trap niet in de eerste de beste modegril, maar ga voor een exemplaar dat je hart een tikje sneller doet slaan. Hét signaal dat je de juiste tas beethebt. Profiteer van de solden om jouw kwalitatieve topper op de kop te tikken.

1. Schoudertas van HVISK, nu € 72,50 i.p.v. € 144,95.

3. Schoudertas van Karl Lagerfeld, nu € 122,50 i.p.v. € 245.

5. Schoudertas van Ted Baker, nu € 97 i.p.v. € 195.

Praktische crossbodytas

Dé ultieme soldenkoop? Een handtas waar je jarenlang plezier aan beleeft. Een tijdloze crossbodytas voorziet jou van alle comfort. Je past er makkelijk je smartphone, sleutels en andere essentials in én hebt je handen lekker vrij. Niet verwonderlijk dat dit model al jarenlang een vaste waarde is in handtassenland.

Draag je crossbodytas op een losse zomerjurk om je figuur op een subtiele manier in de kijker te zetten, neem hem mee op citytrip of haal hem uit de kast wanneer je naast het sportveld voor zoon- of dochterlief gaat supporteren. Wedden dat een van deze vijf zomerse toppers jouw nieuwe lieveling wordt?

1. Crossbodytas van Stand Studio, nu € 124,50 i.p.v. € 249.

2. Crossbodytas van Michael Kors, nu € 136 i.p.v. € 195.

4. Crossbodytas See by Chloé, nu € 177 i.p.v. € 295.

Feestelijke clutch

Een BBQ met vrienden, een uitgesteld trouwfeest of een fancy tuinfeest? Met al die zomerpret in het verschiet mag een mooie clutch niet in je collectie ontbreken. Je feestlook is pas écht compleet met een al even feestelijke clutch. Trendy en oversized of een fijne enveloppetas? Voor ieder wat wils. Extra bonuspunten voor een exemplaar met afneembare schouderriem dat je op minder feestelijke dagen comfortabel over de borst draagt. Nog steeds last van keuzestress? Ga dan voor een zwarte clutch. Die matcht met elke feestoutfit.

1. Clutch van Ted Baker, nu € 66 i.p.v. € 110.

3. Clutch van JOOP, nu € 59,98 i.p.v. € 119,95.

4. Clutch van Lancaster, nu € 55 i.p.v. € 75.

