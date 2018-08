De snoozeknop is niet je vriend, je springt beter meteen uit bed mv

16 augustus 2018

09u26

Bron: the independent 3 Nina Mijn ochtendritueel ziet er als volgt uit: wanneer de wekker afgaat, rek ik me net genoeg zodat ik met mijn hand de snoozeknop kan indrukken. Die 'vijf extra minuutjes' in bed mogen dan wel verleidelijk zijn, je bijt toch beter op je tanden om meteen je bed uit te komen.

Waarom snoozen we eigenlijk? Heel simpel: om wat langer te kunnen blijven liggen. We voelen ons nog altijd moe als het alarm afgaat, en we zijn nog niet klaar om het warme comfortabele plekje tussen de lakens te verlaten. We willen nog even blijven slapen om ons zo minder moe te voelen. Er is echter één groot probleem: snoozen is niet gezond. Het zorgt ervoor dat niet alleen ons lichaam maar ook onze hersenen in de war raken.

Experts van Sleep Clinic Services, een medisch centrum in Brisbane, toonden aan dat te veel snoozen ervoor kan zorgen dat we te lang slaapdronken zijn. Slaapdronken zijn betekent evenveel als je in de war voelen als je juist wakker wordt. Normaal gezien duurt het ook maar eventjes en zou je na 15 tot 30 minuten alweer alert moeten zijn.

Juist daar knelt het schoentje bij mensen die graag snoozen. Als we op de knop drukken en terug in slaap vallen, komen er hormonen vrij die je lichaam het gevoel geven dat het terug in een diepe slaap komt. Word je 10 minuten later weer wakker geschud door je wekker terwijl je eigenlijk al opnieuw in een diepe slaap gevallen was, brengt dat je hersenen en lichaam weer in de war.



Neil Robinson, slaapexpert legt uit aan The Independent waarom snoozen een negatieve impact kan hebben op de rest van je dag: "Fris wakker worden na een volledige nacht slapen is iets waar we allemaal van dromen. Maar de meeste onder ons maken typische fouten die ervoor zorgen dat we geen goede nachtrust krijgen."

De snoozeknop indrukken, doen we volgens hem allemaal. "Maar 10 minuten verder dommelen geeft ons lichaam het gevoel dat we opnieuw in een andere slaapcyclus terechtkomen. Als je dan wakker wordt, voel je je de rest van de dag moe."