De smakelijkste bezigheidstherapie voor het hele gezin: slow cooking met heerlijk mals rundvlees

03 april 2020

Nu we allemaal thuis zitten, is er meer tijd om uitgebreid te koken. Geen gehaast en geen rush: het is nu het ideale moment om te genieten van slow cooking én slow eating. Beschouw het als een smakelijke bezigheidstherapie voor het hele gezin. Vooral als er een stoofpotje als goulash of een feestelijke rosbief met krokante notenkorst op het menu staan.

De principes van slowfood zijn simpel, maar we nemen er maar al te vaak een loopje mee. Onthaasten is immers het toverwoord, maar geef toe: we hebben allemaal haast, continu. Tot nu... Nu is er vaak wel tijd om het wat rustiger aan te doen. En wat is er dan fijner dan aan de slag te gaan met recepten waarvoor je anders de tijd niet hebt? Een lekker stoofpotje dat een paar uurtjes kan pruttelen. Of een feestelijk gebraad dat rustig in de oven kan garen. Die traagheid zorgt voor een explosie van smaak waar je dan ook nog eens in alle rust van kan genieten. Want snel hap-slik voor de televisie eten is in de wereld van slowfood natuurlijk uit den boze. Maar nu eerst: de keuken in!

Klassieker onder de stoofpotjes: goulash

Het voornaamste ingrediënt van een stoofpotje is tijd. Met een suddertijd van twee uur is goulash een gerecht waarvan het hele gezin lang kan genieten, want dat begint al met de geuren die uit de keuken opstijgen. In dit recept worden o.a. ui, wortelen en champignons gebruikt, en ook dat is very slowfood. Goulash mag dan van oorsprong Hongaars zijn, als je producten van bij ons gebruikt, is het weer helemaal slowfood. Ook de zogenaamde vergeten groenten spelen een belangrijke rol. Maar de hoofdrol is natuurlijk weggelegd voor rundvlees: lekker Belgisch, smakelijk klaargemaakt en daarom botermals. Wedden dat iedereen graag aanschuift aan tafel en pas stopt met eten, wanneer de pot helemaal leeg is? Dit stoofpotje is ideaal als het eerste lentezonnetje van de partij is of als je gezin behoefte heeft aan een mentale opkikker. Perfect comfortfood!

Traditionele rosbief... maar dan helemaal anders!

Ook in het recept rosbief met krokante notenkorst, tuinbonensalade en mieriksworteldressing speelt rundvlees de eerste viool. Zorg voor een mooi stuk vlees, dan kan dit recept al niet meer mis gaan. Tip: schakel ook de kinderen in, want die zullen heel graag het vlees bestrijken met honing en er dan de notenmix over verdelen. Het geheim van een perfect malse rosbief is de juiste gaar- én rusttijd. Een rosbief van 800 gram kan 30 à 35 minuten de oven in en mag daarna ongeveer 10 minuten rusten onder aluminiumfolie. De rosbief snij je natuurlijk pas aan tafel in plakken – beetje show cooking mag gerust – en je zorgt voor de nodige garnituur. Die zak kant-en-klare sla was misschien handig toen je weinig tijd had, maar nu heb je wellicht de tijd om een originele tuinbonensalade klaar te maken en er als extraatje een pittige mierikswortelsaus bij te geven. Zodat iedereen lekker lang aan tafel kan blijven zitten... De zondagsklassieker bij uitstek.

