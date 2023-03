De sleehak maakt een comeback, maar ziet er ietsje anders uit dan je je herinnert

Gespot tijdens de Fashion Weeks: de sleehak. Deze comfy schoen is sinds kort helemaal terug op het modetoneel. Maar niet in de welgekende vorm van onze favoriete zomerschoen, de sandaal of espadrille. De hak kreeg namelijk een upgrade: een scherpe, geometrische vorm. Wat hem volgens Vogue de meest opmerkelijke schoen van het jaar maakt.

We hebben het intussen wel geleerd, hoe je met iets simpel als een accessoire, tas of schoen je outfit naar een hoger niveau kan tillen. Daarvoor waren de recente Fashion Weeks de ideale leerschool. Maar dé trend van 2023? Hoe opvallender hoe beter, zo blijkt.

We zagen ook heel wat items terugkeren zoals onder andere de broche en de bodywarmer. Maar nu is ook de sleehak weer hélémaal in. En nee, niet zoals die espadrilles of sandalen met de welgekende hak van gevlochten touw die je mogelijk nog ergens op zolder hebt staan.

Kurk, plateau, touw

De sleehak werd voor het eerst geïntroduceerd in de jaren 1930 in Italië. Toen werd de hak voornamelijk gemaakt van kurk, vanwege het lichte gewicht. Daarna was het model niet meer weg te denken, want het bleek een vrouwelijke en sexy schoen met verrassend veel comfort. De vorm van de hak zorgt er bovendien voor dat je meer stabiel staat en extra balans hebt. Een controversieel ontwerp dus, maar o zo veel gemakkelijker om op te lopen dan pumps of stiletto’s.

In de jaren 70 waren chunky sleehakken op hoge plateaus erg in. Nog steeds erg sensueel en je wint vooral aan hoogte, maar zonder dat je aan comfort verliest. Rond 2007 kwamen de sandalen en espadrilles met sleehak in beeld.

Maar nu was het al even geleden voor we hem nog in het modestraatbeeld zagen. En hij ziet er opvallender uit dan ooit, een soort 2.0-versie van het klassieke design. Hoe gekker of scherper de vorm van de hak, hoe cooler. En dat kan vloeiend of juist vlijmscherp zijn. Van Dior en Prada tot Khaite, Bottega Veneta en Fendi: de geometrische sleehak spot je nu bij alle grote modehuizen.

Ultieme fans: Rosalia en Rita Ora

Het lijkt trouwens ook een grote favoriet van haast alle influencers en menig celebs. Tijdens de haute couture week in Parijs werden de schoenen gespot bij vrijwel iedereen op de eerste rij bij Fendi, van Rita Ora tot Shalom Harlow. Zangeres Rosalia is al langer fan van deze hak.

Vooral de lange laarzen met sleehakken in pasteltinten van lakleer vielen in de smaak. Bij Bottega Veneta, voor de debuutcollectie van Mathieu Blazy, kreeg de geometrische sleehak zelfs een licht sportief, maar ook punkachtig tintje. Heel anders dan de sleehakken à la bohemien anno 2007. Bij Chanel en Prada kon je vooral zeer klassieke en strakke ontwerpen spotten.

Niets lijkt dus te gek in 2023. En hoeveel geld je hiervoor over hebt, bepaal je volledig zelf. Voor de witte pumps van Bottega Veneta leg je zo’n 790 euro neer. Voor chique, leren laarzen van Arket betaal je 359 euro of 249 euro bij de Zweedse modeketen H&M. Voor een unieke zwarte sandaal betaal je 840 euro bij Khaite of je kan opteren voor die van Zara voor slechts 49, 95 euro. Vind je dit toch wat bizar? Dan zijn muiltjes met een simpelere sleehak, maar in een opvallende kleur ook een optie. Je vindt ze voor amper 29,99 euro eveneens bij H&M.

Ben je een echte trendsetter, dan heb je er mogelijk wat meer voor over. Zo kan je de unieke botten van Fendi (zangeres Rita Ora heeft dezelfde) kopen voor maar liefst 1.350 euro. De classy slingbacks van Prada, volgens ons de ideale schoen voor een powervrouw, kosten zo’n 1.000 euro.

Hoe te dragen?

Ben je helemaal fan van de stijl casual chic? Dan is de geometrische sleehak misschien wel jouw ding. Ook voor praktische mensen en schoenenliefhebbers zal dit item onmisbaar worden in de schoenenkast. Het is geschikt voor overdag als tijdens een party, lekker multifunctioneel dus.

Een mooi voorbeeld hiervan is deze look van mode-influencer Camille Charrière. In combinatie met de slipdress biedt haar schoenkeuze de juiste balans tussen praktisch en glamoureus. Fancy, maar toch niet overdreven. Comfortabel, maar nog steeds stijlvol. Het doet je afvragen: waar is de sleehak al die jaren gebleven?

