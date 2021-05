De schoonheid van doofheid. Oorsieradencollectie accentueert hoorapparaten en implantaten

Lidl Zin in wat variatie in de lunchbox? Laat je kids hun beleg kiezen op dit krokant courgette-wortel­brood

Nu het schooljaar stilaan op zijn einde loopt, is het soms moeilijk om creatief te blijven bij het vullen van de brooddozen. Snacktomaatjes of minikomkommertjes als tussendoortje zijn leuk, maar waarom zou je de dagelijkse portie groenten niet verstoppen in het brood zelf? Dit courgette-wortelbrood vult lekker, is extra voedzaam door de pitten en zaden en is bovendien te combineren met vrijwel elk beleg.