De ‘Scandi haarlijn’ is de subtiele haarkleurtechniek die steeds meer mensen willen. “Het staat iedereen”

Je hebt het misschien al zien voorbijkomen of niet. De ‘Scandinavische haarlijn’ is overal op sociale media. Menig influencer, fashionista en celebrity zijn grote fan. Waarom is het zo populair en wat als je het zelf wil uitproberen bij je volgende kappersbezoek? BV-kapper Jochen Vanhoudt reageert.

Bij blondines zijn de babyhaartjes rond het gezicht in de zomer vaak lichter van tint. Dat vormt de basis voor de ‘Scandinavische haarlijn’: een nieuwe haarkleurtechniek die tegenwoordig massaal de ronde doet op sociale media.

Zo hebben de hashtags #scandinavianhairline en #scandihairline samen meer dan 100 miljoen views op de video-app TikTok. Zelfs ‘Stranger Things’-actrice Milly Bobby Brown liet zich recent overhalen om de trend uit te proberen. Maar ook hier in België merkt BV-kapper Jochen Vanhoudt dat er ineens meer vraag naar de techniek is. “Het is de opvolger van de ‘money piece’, waarbij dikkere lokken rond je gezicht lichter geverfd werden.”

Volledig scherm Links: voorbeeld 'money piece'. Rechts: voorbeeld 'Scandi haarlijn'. © Getty Images

“De ‘Scandi haarlijn’ zorgt voor een natuurlijker effect en is iets dat veel mensen van nature al hebben”, zegt Vanhoudt. “Behalve mensen met een donkerdere haarkleur natuurlijk. Ook als je je haar gekleurd hebt, zie je dat natuurlijke en subtiele effect van de zon niet meer. Dus kan je het zo laten verven bij de kapper.”

Het staat iedereen?

Je bent er bovendien heel snel en makkelijk van af. “We kleuren de babyhaartjes rond je gezicht en aan je voorhoofd gewoon een tint lichter, in de wasbak in het kapsalon. De kleur moet maar een vijftal minuten inwerken en je hebt een ‘Scandi haarlijn’”, aldus Vanhoudt. De haarlijn benadrukt subtiel de vorm van je gezicht en geeft je een naturelle sunkissed en bijna engelachtige look, zonder al te veel moeite.

“De haarlijn staat trouwens niet alleen mooi bij blondines. Ook bij brunettes en roodharigen kan de techniek mooi ogen, ongeacht de leeftijd”, zegt de kapper. “En ook wie een balayage of highlights in het haar heeft, kan met de ‘Scandi haarlijn’ het kapsel net dat extraatje geven. Kleurde je je haren nog nooit, dan kan dit het eerste kleine accentje zijn.” Misschien is de ‘scandi haarlijn’ daarom zo’n grote hype: het staat vrijwel iedereen.

“Voor mensen met dit kapsel raad ik het af”, aldus de kapper

Voor mensen met een froufrou of populaire ‘curtain bangs’ raadt Vanhoudt de populaire kleurtechniek echter niet aan. “Je haar moet opzij, in een middenscheiding of naar achteren vallen. Als het op je voorhoofd valt, zoals bij een pony, zal je deze kleuring niet zien.”

Verder zijn de babyhaartjes rond je gezicht fragieler dan de rest van je haar. Maar voor schade hoef je geen schrik te hebben, stelt de kapper gerust. “Het is maar een heel zachte kleuring, die je na zo’n zes à acht weken weer kan laten bijwerken”, zegt hij. “Dat laat je best doen bij een specialist in het salon. Wie het zelf thuis zou proberen, kan al snel te ver gaan in de ontkleuring en dan krijg je vlekken in je haar”, waarschuwt Vanhoudt.

