Dé remedie op donkere dagen: 8 tips voor gezellig licht in huis. “Dit doet de kamer groter lijken”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

1. Denk aan de basis

Daglicht is misschien wel de belangrijkste vorm van verlichting in huis. Kunstlicht voegt indien gewenst contrast toe aan het interieur. Een mooie lamp in het midden van de kamer in combinatie met een opvallende wand- of vloerlamp is de basis van een goed verlichte ruimte.

Volledig scherm © Bart Brussee

2. Voeg speelse accenten toe ...

Decoratieve verlichting is mooi om naar te kijken én zorgt voor een sfeervol effect. Plaats een subtiele lamp of lichtbron op een dressoir, schouw of vloer voor een speels geheel. Of ga voor een neonlamp die een zacht, gelijkmatig licht ­afgeeft: net een kunstwerk!

Als je een decoratieve lamp aan de muur hangt of ernaast zet, zal het licht via die wand weerkaatsen in de kamer, waardoor die groter lijkt. Dat zorgt ervoor dat muurverlichting een mooie aanvulling is op plafonnières of vloerlampen.

Volledig scherm © Bart Brussee

3. ... en hier en daar een straffe blikvanger

Een hanglamp is ideaal om een hoek te accentueren. Boven de speeltafel van de kinderen, het ­bureau naast de haard of als basisverlichting boven de eethoek. Kies voor één exemplaar of combineer meerdere hanglampen voor een speels effect. Een lamp zonder kap valt extra op door een lamp met een gloeidraad.

Volledig scherm © Bart Brussee

4. Liever indirect licht?

Er is een verschil tussen direct en indirect licht. Bij direct licht schijnt een lamp rechtstreeks in een hoek of op een tafel. Indirect licht is het tegenovergestelde: het is bedoeld om een ruimte sfeer te geven. Vaak weerkaatst het via een muur of het plafond, waardoor de kamer gelijkmatig wordt verlicht.

Volledig scherm © Productie & styling: Studio Marit Saladini • Fotografie: Bart Brussee • Styling-assistentie: Kiki de Koning, Melisa Cijntje, Marjolijn Luty

5. Handig, een multifunctionele lamp

Donkere hoekjes lichten op door een vloerlamp neer te zetten. Ze zijn makkelijk te verplaatsen en krijgen vaak een plekje naast de bank of zelfs in de slaapkamer. Vloerlampen zijn multi-inzetbaar: als leeslamp of als gezellig lampje erbij.

Volledig scherm © Bart Brussee

6. Mix en match gerust

Mooi: combineer verschillende hanglampen in dezelfde stijl. Varieer naar hartenlust met vormen of groottes, maar zorg er wel voor dat stijl of kleur overeenkomen. Snoeren wegwerken hoeft niet, anno 2023 mogen die gezien worden! Let er wel op dat je boven een keukeneiland genoeg en gericht verlicht, dat maakt het koken een pak aangenamer.

Volledig scherm © Bart Brussee

7. Klein maar fijn in de slaapkamer

Staat het bed voor het raam en is er geen ruimte voor een nachtlampje? Kies voor een tafellamp naast het bed of draai een haak in het plafond en koop een mooie lichtbron met stekker.

Volledig scherm © Bart Brussee

8. Spots regeren in de badkamer

Functionele verlichting mag in de badkamer niet ontbreken. Spots of wandlampen schijnen ­gericht en zijn daarom ideaal tijdens het opmaken, scheren of epileren.

Volledig scherm © Bart Brussee

Extra inspiratie nodig? Deze items geven je thuis licht én sfeer

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Dit stuk verscheen oorspronkelijk in Goed Gevoel. Meer lezen? Het januarinummer ligt nu in de winkel.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: