De redenen waarom je dorst kunt hebben in het midden van de nacht mv

14 juli 2018

17u30

Bron: Elite Daily 0 Nina Het is twee uur 's nachts en je staat voor je frigo. Je arm rust zacht op de deur terwijl je ogen de schappen bekijken. Je bent niet een van die mensen die honger krijgt in het midden van de nacht, wél lijkt het alsof je al in een jaar geen druppel water meer hebt aangeraakt.

Het is ons allemaal wel al eens overkomen. Vol ongeloof wakker worden in het midden van de nacht en denken 'ik had nu toch echt genoeg gedronken overdag?'. Er is goed en slecht nieuws. Het goede: je hebt geen lek. Het slechte: je doet waarschijnlijk wel iets mis wanneer het op hydrateren aankomt.

Al zijn er ook andere redenen waarom je dorst kan hebben in het midden van de nacht. Wees eerlijk met jezelf. Hoeveel water drink je echt per dag? We zouden willen dat gesuikerde drankjes even gezond waren als die goede oude H2O, maar jammer genoeg is dat niet zo. De spuit en suiker in die drankjes gaan je lichaam dan ook niet hydrateren zoals een glas water dat zou doen. Ben jij een van de mensen die op 7 koffies per dag leeft? Dan is het geen wonder dat je af en toe wakker schiet met een gevoel van dorst.

Er zijn meer redenen dan dehydratie waarom we soms met een dorstig en slapeloos gevoel zitten. Het kan helemaal niet erg zijn: je kan iets pikant of heel zout gegeten hebben, je kan ziek aan het worden zijn, maar in het slechtste geval kan het een waarschuwing voor diabetes zijn.

Hoe kom je nu te weten of je genoeg gedronken hebt?

Wel, als je kan stoppen met drinken twee uur voor je onder de wol kruipt en nog steeds heel de nacht kan slapen. Lig je een hele nacht de woelen, dan moet je drinken. Maak dan in dat geval wel -nogal logisch- de juiste keuze en ga voor een groot glas water. Je kan ook thee drinken maar zorg dan wel dat daar geen cafeïne inzit.