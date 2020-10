De pret van winterkamperen en de 5 mooiste plekken om je motorhome te parkeren deze herfstvakantie

Terug naar de natuur en even vertragen. Dat is wat er ons deze winter te doen staat. We zagen hoe onze vakantieplannen één voor één geschrapt werden door de pandemie. Tot er alleen nog kamperen overbleef. Maar in tegendeel tot wat je misschien wel denkt is kamperen écht niet alleen een activiteit voor tijdens de warmere maanden. Redactrice Valérie en haar gezin zijn alvast fan. We lijsten ook de 5 mooiste campings van het land op. Enkel nog aan jou om te kiezen.

Corona heeft ons geleerd dat slow living ook z’n charmes heeft. Zeker ook mij en m’n gezin, waar het pré-covid 19 maar al te vaak lopen, vliegen, vallen, opstaan en weer doorgaan was. Van de ene hobby naar de andere of van het ene weekendje met vrienden naar de volgende apéro: veel vrije tijd was er niet. Vakantie was voor ons vooral ook naar een mooi hotel in het buitenland trekken, en daar de voetjes onder tafel schuiven.



Dit jaar ging dat even niet, en moesten we dus alternatieven zoeken in eigen land. Tijdens het voorjaar gingen we met het gezin al buitengewoon kamperen en ook dit najaar staat er nog meer kampeerplezier op de planning. Ja, in de winter. Meer zelfs: wanneer het buiten koud is, wordt kamperen eens zo gezellig. Met z'n allen rond het kampvuur onder een dekentje marshmallows roosteren of een winterse wandeling door de bossen of over het strand? Ik moet toegeven dat het zo z’n charmes heeft. Op voorwaarde dat je lekker warm ingeduffeld bent natuurlijk. (Tipje van deze nieuwbakken kampeerder: laagjes warme kleding draag je nooit genoeg, zeker ook tijdens de nacht!)

Na enkele kampeeruitjes is het me bovendien duidelijk geworden dat even vertragen je als gezin weer dichter bij elkaar brengt: niet alleen letterlijk (want het moet gezegd: in een tent of camper leef je behoorlijk dicht op elkaar), maar absoluut ook figuurlijk. Zonder de afleiding van de televisie of de smartphone maak je automatisch meer tijd voor elkaar, en dat zorgt vaak voor mooie gesprekken en gezellige familiemomenten.

Met de tent, of in de camper

Bedreven kampeerders draaien er hun hand niet voor om om er ook tijdens de wintermaanden met de tent op uit te trekken. Maar wie net zoals wij toch van een beetje luxe houdt, doet er goed aan om met de motorhome op reis te gaan. Dat geeft je trouwens een behoorlijk gevoel van vrijheid: je gaat en staat waar je wil, en hebt je bed altijd bij je. Enige beperking: een plekje vinden om jouw mobiel hotel te parkeren. NINA zet vijf campings op een rijtje waar het deze herfst heerlijk vertoeven is.

1. Kamperen en flaneren: Holiday Village Knokke in Knokke

Wie kamperen wil combineren met flaneren kan bij Holiday Village Knokke terecht. Dit verzorgde camper- en kampeerpark ligt dicht bij het stadscentrum van Knokke. Ideaal voor wie de geneugten van een tripje naar één van Vlaanderens bekendste kuststeden wil paren met een overnachting op een modern kampeerterrein met alle comfort.



Niet met de camper? Dan kan je bij Holiday Village ook terecht in één van de moderne en comfortabele bungalows.

2. Bijzonder overnachten: Domaine Le Val De L’Aisne in Blier-Erezée

Ben je op zoek naar een goede uitvalsbasis om de Belgische Ardennen te verkennen? Dan ben je in Le Val de L’Aisne zeker aan het juiste adres. Het domein ligt niet ver van Hotton en in de toeristische triangel: La Roche-en-Ardenne, Durbuy en Marche-en-Famenne.

Wie geen camper ter beschikking heeft kan in Le Val De L’Aisne trouwens ook overnachten in één van de buitengewone accommodaties. Wat dacht je bijvoorbeeld van een verblijf in een oude pipowagen, of een overnachting in een boompit? Deze laatste is een tent in de vorm van een druppel die werd ontworpen door de beroemde designer Dré Wapenaar. Je beleeft er gegarandeerd een onvergetelijke nacht.

3. Go with the flow: Camping Houtum in Kasterlee

Camping Houtum vormt de perfecte uitvalsbasis om de prachtige Kempense natuur te verkennen. Ontdek de troeven van de streek op het ritme van de kabbelende Nete. Te voet, met de fiets, de mountainbike of zelfs met de kajak of huifkar. Bewegwijzerde wandel- en fietsroutes passeren net voor de deur waardoor je meteen kan aanpikken.

Na een lange wandeling of fietstocht kom je vervolgens tot rust op de camping. Bovendien kunnen de kinderen er heerlijk spelen in de binnen- of buitenspeeltuin of kennismaken met de geitjes in de geitenwei.

4. Uitwaaien aan zee: Camping Eureka in Koksijde

Wie op zoek is naar een ideale uitvalsbasis om samen met de kinderen de kust te ontdekken, reserveert best een plekje op camping Eureka in Koksijde. Niet alleen is de camping gelegen op een boogscheut van het centrum van Koksijde, ook Plopsaland is bijzonder dichtbij. Ideaal voor kleine ontdekkers die ook van een dagje pretparkplezier houden.

5. Op de wellness camping: Floréal Colline de Rabais in La Roche

Trek je naar de Ardennen? Dan kom jij bij Floréal Colline de Rabais in La Roche zeker goed terecht. Het domein is gelegen in de vallei tussen de Ourthe en de vele wandel- en mountainbikeroutes en op enkele minuutjes afstand van het stadscentrum van La Roche-en-Ardenne. Overal ontvouwen zich prachtige panorama’s. Camping Floreal 1 verhuurt bovendien ook luxecaravans en beschikt over een wellnessruimte, uniek in de Benelux.

Meer info: https://www.florealgroup.be/nl/page/camping-la-roche-en-ardenne-1-nl.html

