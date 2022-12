De pony is hip dankzij ‘Wednesday’ en ‘Emily in Paris’: kapper legt uit of hij past bij de vorm van je gezicht

“Wedden dat iedereen binnenkort weer een pony vraagt?” Bekende BV-kapper Jochen Vanhoudt is overtuigd: dit kapsel maakt een comeback. En dat heeft alles te maken met twee populaire Netflix-series, ‘Wednesday’ en ‘Emily in Paris’. Krijg je ook zin om de schaar in je haar te zetten? Bezint eer ge begint, waarschuwt de kapper, die alle essentiële info op een rijtje zet.

Sinds een week staat het derde seizoen van ‘Emily in Paris’ op Netflix. Daarin is te zien hoe het hoofdpersonage, vertolkt door actrice Lilly Collins, een nogal drastische beslissing maakt. Na enkele hobbels in haar carrière en haar liefdesleven beslist ze om zelf een pony te knippen, mon dieu. En ook in de rest van de afleveringen rockt ze haar nieuwe coupe.

Het is zelfs BV-kapper Jochen Vanhoudt opgevallen. Hij schreef er namelijk een bericht over op Instagram: “Als iedereen binnen twee maanden weer een #pony vraagt ... de trend is geboren op Netflix.” Ook als we hem aan de lijn hebben, klinkt hij overtuigd. Het zou hem niet verbazen dat kappers straks meer dan ooit de vraag krijgen om froufrous te knippen.

“Een trend wordt geboren dankzij celebrities. En het is niet alleen Emily die de pony weer op de voorgrond plaatst, maar ook het personage Wednesday Adams uit de Netflix-reeks ‘Wednesday’”, vertelt Vanhoudt. “Nochtans is de pony nooit weggeweest. Denk maar aan de ‘curtain bang’, die de laatste tijd erg populair was. Maar opvallend is dat de twee Netflix-meiden een model hebben dat tussen de ‘curtain bang’ en de gewone, rechte pony zit. Net te kort om achter de oren te steken, maar je draagt hem wel naar voor.”

“Het enige verschil tussen Emily en Wednesday? De eerste koos voor een lichte versie, Wednesday ging voor een iets zwaardere froufrou.”

‘Do not try this at home’

Vanhoudt komt wel meteen met een waarschuwing. Een froufrou bij jezelf knippen, net zoals Emily, is geen goed idee. “In de reeks zag je haar haren alle kanten opspringen, vlak nadat ze de schaar erin had gezet. Dat is normaal, hé. Een pony knippen is zeer delicaat. Je moet immers rekening houden met je haarlijn, je voorhoofd en eventuele weerborstels. Plus, als je natte haren knipt, zal de froufrou ook anders hangen zodra je haren droog zijn.”

Quote Veel mensen zouden hun pony bot afknippen, en met de schaar loodrecht van links naar rechts gaan. Dat is dus niet hoe het moet. Jochen Vanhoudt

Bovendien mis je de juiste technieken die een professional wél heeft, meent Vanhoudt. “Veel mensen zouden hun pony bot afknippen, en met de schaar loodrecht van links naar rechts gaan. Dat is dus niet hoe het moet. Een kapper zal met het puntje van de schaar kleine knipjes naar boven toe maken. Hierdoor blijft de pony mooi vallen, ook als hij groeit.”

Iederéén kan een pony dragen

Er wordt weleens gezegd dat niet iedereen met een pony staat, maar dat is een misverstand, zegt Vanhoudt. “Een froufrou flatteert iedereen, op voorwaarde dat hij aangepast is aan je gelaat. Zowel Emily als Wednesday hebben een ovaal gezicht: zij komen met alles weg. Iemand met een rond gezicht kiest daarentegen beter voor een iets korter model, zodat het gezicht optisch langer lijkt. Heb je een lang gezicht? Dan maak je de pony beter iets afgeronder. Wie een klein voorhoofd heeft, staat met een heel lichte pony - een paar sprietjes, dus.”

Volledig scherm Jochen Vanhoudt. © James Arthur

Verschillende types

Er bestaan ook veel verschillende froufrous. Voor je naar de kapper gaat, moet je dus goed weten wat je wilt. Anders ga je misschien naar huis met een kapsel dat totaal anders is dan wat je in gedachten had.

• “De harde of rechte pony is een klassieker en is vol en blunt geknipt.”

• De ‘curtain bangs’ zijn al maandenlang razendpopulair. “Dit model wordt vaak gecombineerd met een middenstreep en lijkt op twee gordijntjes die over je voorhoofd vallen, en die je achter je oren kunt steken.”

• De pony à la Emily/Wednesday wordt de nieuwe rage. Het leuke is dat je hem op verschillende manieren kunt stijlen, vindt Vanhoudt. “Je kan hem naar voor dragen, net als Emily, maar je kan hem ook vanuit een middenstreep laten vallen. Het verschil tussen Emily en Wednesday? De eerste koos voor een lichte versie, Wednesday ging voor een iets zwaardere froufrou.”

• De ‘baby bangs’ zijn de ultrakorte versie. “Die heb ik al lang niet meer gezien. Niet bij celebs, noch op de catwalk”, stelt Vanhoudt. “Dit model is dus enkel weggelegd voor mensen die het écht willen en die zich goed in hun vel voelen. Je kan namelijk geen gelaatsvormen of rimpeltjes verstoppen.”

Hoe moet je hem stylen?

Wie hoopt dat een pony amper onderhoud vraagt, is eraan voor de moeite. Voor een mooi resultaat haal je het best je stylingtalent naar boven. Vanhoudt: “De pony van Emily staat een beetje bol. Wil je hetzelfde effect? Dan kan je je natte haren brushen met een haardroger en een ronde borstel. Als je niet zo handig bent, zijn er verschillende tools die je kunnen helpen.”

Het hangt allemaal af van je haartype, zegt de kapper. “Mensen met krullend haar of een weerborstel zijn vaak geneigd om te grijpen naar een stijltang, maar daar ben ik geen fan van. Dat maakt je pony te plat. Een beter alternatief is de GHD Glide, dat is een warme borstel die je onder je pony zet en vervolgens naar beneden trekt. Heel simpel en effectief, want je pony behoudt zijn volume.”

“Mensen met plat en fijn haar zijn gebaat met de GDH Rise, een warme ronde borstel. Rol je pony errond, zoals je bij een gewone borstel zou doen, en laat los. Je froufrou krijgt meteen meer volume maar ziet er eveneens glad en gezond uit.”

Quote Gebruik geen haarlak waardoor je haar stijf en hard wordt, het is mooier als er nog wat schwung en beweging in je pony zit. Jochen Vanhoudt

Gelukt om je froufrou te stylen? Proficiat. Maar schrik niet als je de volgende dag opstaat en je pony is gedegradeerd naar een zielige verzameling strengetjes haar. “Het grootste probleem is dat de pony erg snel vettig wordt”, bevestigt Vanhoudt. “Hoe dat komt? Omdat er veel leven in zit: je zit er constant in met je handen, als hij te lang is, blaas je al eens wat lucht naar boven om hem uit je ogen te krijgen. En als je fietst, waait hij naar achter.”

Gelukkig is er volgens de kapper een makkelijke en doeltreffende truc om je pony er weer pico bello te laten uitzien. “Het geheim: droogshampoo. Let alleen op dat je geen droogshampoo kiest die een witte waas achterlaat”, tipt Vanhoudt. “Nog een aanrader is een bus haarlak om je pony in model te houden. Gebruik geen haarlak waardoor je haar stijf en hard wordt, het is mooier als er nog wat schwung en beweging in je pony zit.”

Wees bereid om iets vaker naar de kapper te gaan

Nog een frustratie van froufroudragers is dat hun bles relatief snel lijkt te groeien. Voor je het weet is hij uit model of vallen je haren in je ogen. “Onze vaste klanten kunnen zonder afspraak binnenspringen om hun pony gratis te laten bijknippen”, zegt Vanhoudt nog. “Een handige service tussen twee knipbeurten door.”

