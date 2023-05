De podcast van Julie Van den Steen is al 70.000 keer beluisterd. “Heel de tijd kippenvel en tranen in mijn ogen”

“Ik ben Julie Van den Steen en ik ben 1 op 6. Op 18 juli 2022 ben ik mijn kindje verloren. Maanden later maakte ik mijn nieuws openbaar en werd ik overspoeld door warme reacties. Voor het eerst voelde ik me minder alleen. Het was toen dat ik besloot om deze podcast te maken, om het stille verdriet en de eenzaamheid te proberen te doorbreken.”

Met die woorden opende Julie haar podcast. En intussen is duidelijk dat ze in haar missie is geslaagd. De eerste aflevering is intussen al 70.000 keer beluisterd en is daarmee de best beluisterde podcast van het moment.