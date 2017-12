De perfecte manier om een champagnefles te openen Candice Schippers

10u30

Bron: AD.nl 17 thinkstock Nina Ieder jaar poppen we een fles champagne of prosecco om het nieuwe jaar in te luiden. Helaas verspil je hierbij soms heel wat drank. Dus vandaag is het tijd voor een lesje fles openen!

Openen

Leg de fles voor het openen kort in ijs. Voeg aan het ijs een scheut zout en veel water toe. Zout zorgt ervoor dat het koelingsproces een stuk sneller gaat. 6 tot 8 graden is de ideale temperatuur voor een fles champagne.

Schud de champagne niet, zo hoor je een mooi sissend geluid tijdens het openen. Zoek het lipje van het folie en haal het folie van de kurk. Nu heb je de kooi en de kurk over. Leg je duim op de kooi en draai deze los. Zorg ervoor dat je de fles tijdens het openen op 45 graden houdt. Tijdens het openen draai je de fles in plaats van de kurk, tegelijkertijd geef je tegendruk met je duim. Zo hoor je een mooi sissend geluid en verspil je geen champagne of prosecco.

Schenken

De hoek van het schenken is ook belangrijk voor de bubbels. Nu niet die van de fles maar van het glas. Die moet je op ongeveer 45 graden onder de fles vasthouden. Zo schenk je de prosecco of champagne langzaam via de zijkant in het glas.

Bewaren

Heb je nog wat champagne of prosecco over? Zorg er dan voor dat je de fles bewaart op een koele en donkere plek. Zo kun je ook in het nieuwe jaar genieten van de bubbels.

Klink op een gelukkig nieuwjaar!