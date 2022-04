De ‘ouderwetse’ draaitelefoon is na 60 jaar nog altijd populair bij kinderen. Pedagoog: “Heeft veel troeven”

BeReal is het ‘saaie’ zusje van Instagram: 3 jongeren vertellen waarom ze de app zo geweldig vinden

Wat als sociale media eens niet alleen perfect zijn? Het is het credo van het nieuwe socialemediaplatform BeReal. De app, die in de laatste maanden razend populair werd, wil de ‘echtheid’ van het dagelijkse leven in de kijker zetten. Zonder filter, zonder de tijd om na te denken over hoe je eruitziet. Drie jongeren vertellen wat ze er zo leuk aan vinden. “Nu zie ik dat ik niet de enige ben die eens een avondje thuis zit of nog aan het werk is terwijl het buiten mooi weer is.”

