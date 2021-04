De ongecompliceerde zuiderse keuken van chef Maxence Sys: met deze drie recepten tover je vakantie op je bord

Een van de dromen van chef Maxence Sys, bekend van het vtm-programma ‘Latem Leven’, komt vroeger uit dan verwacht. Door de lockdown kon hij eindelijk werk maken van een kookboek vol zuiderse inspiratie. Mediterraneo weerspiegelt precies de spirit die je ook in zijn ongecompliceerde Pulpo-restaurants vindt. Met zijn bucatini met rode pesto en burrata, gebrande avocado met paprika en feta en fruitige pavlovataart waan je je meteen in het Middellandse Zeegebied.

Wie is Maxence Sys? • 31 jaar oud • chef-kok, volgde zijn opleiding in hotelschool Ter Duinen in Koksijde • heeft met zijn vennoot Laurent Willems in het Gentse de restaurants Pulpo 1 (Sint-Denijs-Westrem), Pulpo 2 (Gent-Centrum) en ­L’Autre Vie (14/20 in Gault & Millau) • was te zien in ‘Latem Leven’ met zijn vrouw Astrid Parret

Volledig scherm Maxence Sys © Heikki Verdurme

Tijdens zijn opleiding aan hotelschool Ter Duinen liep Sys stage rond de Middellandse Zee; drie maanden in Ibiza en drie maanden in Mallorca. “Ik heb er veel opgestoken. Hoe ze in het zuiden producten benaderen, hoe ze koken. Daar heb ik de basis van de mediterrane keuken geleerd. Al die invloeden en hun keukens combineer ik met mijn Franse opleiding in mijn twee Pulpo-restaurants.”

“Veel van onze klanten vroegen ons naar de recepten van de gerechten die we in Pulpo serveren. Ze hadden zin om zelf iets lekker zuiders te maken, zonder naar zeventien winkels te moeten. In de vorige lockdown is het idee ontstaan om – in boekvorm – de klassiekers van Pulpo te combineren met gerechten die ik zelf lekker vind en die doenbaar zijn om thuis te maken.”

Quote Met goeie producten ben je al halfweg naar een mooi resultaat op je bord. Het moet niet te complex en vooral fun zijn. Maxence Sys, Chef-kok

“Liefde voor het product is voor mij enorm belangrijk. Met goeie producten ben je al halfweg naar een mooi resultaat op je bord. En als je dan nog met liefde kookt, komt het helemaal in orde. Het moet niet te complex en vooral fun zijn. Als ik bepaalde technieken uit de Franse keuken beter vind, zal ik die ­bijvoorbeeld toepassen in de Spaanse versie van een gerecht. Als je iets aan een recept wil veranderen, probeer dan zelf te denken en je gevoel te gebruiken, want dat is waar koken voor mij om draait.”

“We hopen snel weer volle bak open te kunnen gaan. Momenteel zijn we de drie restaurants aan het finetunen en aan het verbeteren. We hadden de voorbije maanden tijd om erover na te denken en nu zijn we alle ‘mankementen’ aan het aanpassen. Er komt ook een nieuwe menukaart. Zodra alles weer volop draait, hoop ik toch een weekend naar het buitenland te kunnen. Als mijn vrouw en ik op vakantie gaan, is dat dikwijls naar het zuiden van Spanje of Mallorca, waar ik inspiratie haal op marktjes. Eens een andere keuken ­proeven, het klimaat van zon en zee, dat geeft me telkens zoveel inspiratie voor nieuwe gerechten. Daar kijk ik enorm naar uit.”

1. Bucatini met rode pesto en burrata

Volledig scherm © Heikki Verdurme

Hoofdgerecht voor 4 personen • 15 minuten

Voor de rode pesto:

• 4 tomaten, in blokjes • 550 g halfgedroogde tomaten + extra • 120 g witte amandelen • 60 g olijfolie + extra • 2 knoflooktenen, gepeld • 220 g parmezaan, geraspt • 40 blaadjes basilicum + extra • peper en zout

• 400 g bucatinipasta (lange, holle pastasoort)

Voor de afwerking:

• 150 g kerstomaatjes, gehalveerd • 1 bol burrata (Italiaanse verse kaas, gemaakt van mozzarella en room) • zout • peper

Zo ga je te werk:

1. Mix de tomaten, halfgedroogde tomaten, witte amandelen, 60 gram olijfolie, knoflook, parmezaan en 40 basilicumblaadjes fijn in een blender of met een staafmixer. Kruid naar smaak met fijngeraspte parmezaan en een snufje peper en zout.

2. Kook de bucatinipasta in ­gezouten water al dente.

3. Giet de pasta af zodra hij al dente is en roer er de pesto en gehalveerde kerstomaten door.

4. Scheur de bol burrata (of mozzarella als je geen burrata hebt) in vieren. Kruid met een snufje peper en zout en besprenkel met wat olijfolie. Werk de pasta af met wat halfgedroogde tomaten en enkele blaadjes basilicum.

2. Gebrande avocado met paprika en feta

Volledig scherm © Heikki Verdurme

Hapje voor vier personen • 20 minuten

Voor de salsa:

• ¼ rode paprika, in fijne blokjes gesneden • ¼ groene paprika, in fijne blokjes gesneden • ½ sjalot, in fijne blokjes gesneden • 1 lente-ui, versnipperd • 8 kerstomaten, in fijne blokjes gesneden • 1 el balsamicoazijn • 1 el ­sushiazijn • 1 el olijfolie • peper en zout

Voor de pesto van koriander:

• 50 g koriander • 30 g ­basilicum • 50 g parmezaan, fijngeraspt • ½ knoflookteen • 100 ml zonnebloemolie • 1 tl zout • 1 tl peper • 30 g ­pijnboompitten • 1 ijsblokje • sap van ½ limoen • 2 avocado’s • 100 g feta, in kleine blokjes gesneden • pijnboompitten, ­geroosterd en ­fijngehakt

Voor de garnering:

• sesamzaad, geroosterd • pijnboompitten • 10 korianderblaadjes, verscheurd • 10 muntblaadjes, verscheurd • limoenzeste • grof zout

Zo ga je te werk:

1. Meng alle ingrediënten voor de salsa in een mengkom. Kruid naar smaak met peper en zout.

2. Mix voor de pesto alle ingrediënten in een blender op een hoge stand of met een staafmixer.

3. Snij de avocado’s in vieren. Verwijder de pit en de schil met behulp van een soeplepel. Gril één zijde van de avocado in een grillpan of op de barbecue op een heet vuur.

4. Verdeel de gegrilde avocado over een schaal. Kruid met peper, grof zout en een scheutje olijfolie en besprenkel met de pesto. Verdeel er enkele lepels salsa over. Werk af met de feta, pijnboompitten, sesamzaad, limoenzeste, koriander en munt.

TIP: Dit gerecht is een allemansvriend. Kan als hapje of als bijgerecht.

3. Fruitige pavlovataart

Volledig scherm © Heikki Verdurme

Dessert voor 4 personen • 35 minuten + 5 uur gaartijd voor de meringue in de oven

Voor de pavlova:

• 8 eiwitten • 400 g fijne kristalsuiker • zaadjes uit 1 vanillestok • 1 el vanille-essence • 1,5 el maizena • 1 el wittewijnazijn Voor de slagroom: • 750 g room • 6 el poedersuiker • zaadjes uit 1 vanillestok

Voor het fruit:

• vruchtvlees van 6 passievruchten • 1 bakje frambozen • 1 bakje aardbeien, in stukjes • 2 bananen, ­­in stukjes • 3 kiwi’s, geschild en in stukjes • 1 mango, ­geschild en in stukjes • 2 sinaasappels, à vif gesneden • 1 bakje blauwe bessen • enkele muntblaadjes

Zo ga je te werk:

1. Maak eerst de pavlova. Verwarm de oven voor op 160 °C. Klop de eiwitten op in een keukenmachine.

2. Zet de keukenmachine op de hoogste stand en voeg lepel per lepel de suiker toe. Klop minstens 20 minuten. Neem wat beslag tussen twee vingers en controleer of je geen suikerkorrels meer voelt.

3. Zet de keukenmachine op een lagere stand en voeg de ­vanillezaadjes, de vanille-essence, de maizena en de wittewijnazijn toe. Meng het beslag goed.

4. Schep het pavlovabeslag op een met bakpapier beklede bakplaat in de gewenste vorm. Plaats in de oven en verlaag de temperatuur tot 120 °C zodra de oven dicht is.

5. Zet de oven na anderhalf uur uit, maar laat de pavlova zeker vijf uur in de oven tot ze volledig afgekoeld is.

6. Klop de room, de poedersuiker en de vanillezaadjes tot slagroom en bewaar koel.

7. Bedek de pavlova met slagroom. Verdeel het fruit op de slagroom.

TIP: De finishing touch van deze pavlova zijn de muntblaadjes die je er vlak voor het serveren op doet.

Volledig scherm Lannoo, verschijnt op 20 april, 25,99 euro. © Heikki Verdurme

