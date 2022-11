De (on)gezonde gewoontes van actrice Charlotte Vandermeersch. “Ik eet graag. Vroeger gaf me dat veel stress”

“We hebben twee huizen om onze relatie gezond te houden.” Ruben Block openhartig over zijn mentale gezondheid

Ruben Block heeft sinds kort met ‘Looking To Glide’ zijn eerste soloplaat uit. Als frontman van Triggerfinger draait hij al ettelijke jaren mee in het muziekwereldje. Wil dat zeggen dat alles even gesmeerd verloopt? Absoluut niet. In dit gesprek over vaderschap, verouderen en mentale meltdowns laat hij recht in zijn ziel kijken. “Vader zijn, ik vind dat nog elke dag een zoektocht. Wat is dat?”

