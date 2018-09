De ochtendroutine van 27 minuten die je positiever maakt mv

07 september 2018

Bron: the independent 0 Nina We stappen allemaal wel eens met het verkeerde been uit bed. Gevolg: een hele dag slecht gezind. Het goede nieuws is dat enkele aanpassingen in de ochtend je humeur kunnen opkrikken en je als het ware kunnen omtoveren tot het zonnetje in huis.

Volgens de wetenschap zijn er enkele manieren die ervoor kunnen zorgen dat je attitude in een slag en een wip verbeteren. Het begint allemaal in de vroege uurtjes. Wil je de dag zonder stress, positief en alerter beginnen? Dan is er een routine van 27 minuten die je moet toepassen op je leven.

Doe ademhalingsoefeningen

Wanneer je wakker wordt, wil je de dag liefst beginnen zonder stress. Stress zorgt alleen maar voor mentale en fysieke problemen. Kortom: kwaaltjes die we liever kwijt dan rijk zijn. Om stress te verminderen, kunnen ademhalingsoefeningen van amper vijf minuten wonderen verrichten.

Voor de ongelovigen: ademen kan wel degelijk helpen bij het verminderen van stress. Dat bevestigt ook Emma Seppälä, wetenschapsdirecteur van de Standford University's Centre for Compassion and Altruism Research and Education.

Volgens Seppälä toonden meerdere studies al aan dat emoties kunnen gelinkt worden aan verschillende ademhalingspatronen. Wat wil zeggen dat we onze emoties kunnen beïnvloeden door hoe we ademen.

Schrijf op waar je dankbaar voor bent

Nadat je helemaal zen bent dankzij de ademhalingsoefeningen, is het tijd om je positieve gedachten op papier neer te pennen. Twee minuten van je ochtendroutine moeten besteed worden aan een reflectiemomentje.

Het is belangrijk dat je drie dingen opschrijft waar je dankbaar voor bent. Zo leer je je hersenen om te focussen op positieve dingen in plaats van de negatieve. Een simpele manier om je hersenen als het ware te herprogrammeren.

Leer iets nieuw

Tot slot begin je de dag goed wanneer je 20 minuten aandacht hebt voor iets nieuws. Dat kan gaan van iets over jezelf leren dat je nog niet wist tot met iemand anders praten. Twintig minuten zijn lang genoeg om je kennis te verbreden en je band te versterken, wat belangrijk is wanneer je wil groeien als persoon.

Leren helpt in het versterken van zelfvertrouwen en zorgt dat we een betere band ontwikkelen met anderen.