De nieuwe instagram-update maakt selfies nemen gemakkelijker Margo Verhasselt

11 april 2018

11u09

Bron: teenvogue 0 Nina Instagram blijft ons verwennen met updates! Vorige maand kondigde de app nog aan dat de tijdlijn eindelijk weer chronologisch zou worden, maar nu stelt Instagram opnieuw twee updates voor: Focus en de @mention sticker.

De twee laatste nieuwe updates van de app zijn Focus en de @mention sticker. Focus zal vanaf nu verschijnen naast de Superzoom-functie wanneer je een story wil maken en werkt voor zowel de selfie als gewone camera. Wat gebeurt er? Wel, deze functie is gemaakt voor de ware selfie-liefhebbers onder ons. Wanneer je in beeld stapt, of een foto van iemand wil nemen zal Instagram de achtergrond achter die persoon vervagen waardoor je een mooi en professioneel effect krijgt.

De andere functie, de @mention sticker is ook vanzelfsprekend. Wanneer je naar stories gaat op instagram, krijg je talloze opties om stickers toe te voegen aan je verhaal. De nieuwe @mention sticker maakt het gemakkelijker om iemand in je verhaal te taggen en geeft de naam weer in een grote opvallende sticker.

Focus is beschikbaar voor zowel Android als IOS. De sticker is voorlopig alleen beschikbaar op IOS.