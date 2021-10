De nieuwe chocoladereep van Tony’s Chocolonely smaakt naar Kerstmis (en kan de boom in)

Als er iets bij Sinterklaas en kerst hoort, dan is het wel ongegeneerd en onbeperkt snoepen. Chocoladeliefhebber? Dan vult het Nederlandse chocolademerk Tony’s Chocolonely dit jaar je schoen met een nieuwe reep, die zowaar smaakt naar de feestdagen. Ook in het assortiment: een aftelkalender en – voor het eerst in België – een sintreep.

O denneboom, O denneboom, wat hangt daar in je takken voor wonderschoons? Chocoladerepen als kerstboomdecoratie, dat moet kunnen, dachten ze bij het Nederlandse Tony’s Chocolonely. Die stunt doen ze niet voor het eerst: vorig jaar kon hun kerstreep ook de boom in. Al moet je dan wel eerst even de chocolade oppeuzelen die rond het chocoladen kerstboompje heen zit (wat een drama!).

De smaak die Tony's dit jaar op de markt brengt is dan weer wel nieuw: gingerbread melkchocolade. Kaneel, gember, kruidnagel, een vleugje nootmuskaat en honing ... Breng al die aroma's samen en je proéft kerst. Maar dus ook gingerbread. De kruidige koek is in Amerika al een paar jaar een kersthype. Denk aan die zelf te maken huisjes die je nu ook steeds meer bij ons vindt. Peperkoek komt in de buurt, maar gingerbread smaakt, zoals de naam het zegt, een tikkeltje meer naar scherpe gember.

Nog meer lekkers

Voor wie al eerder naar een portie chocolade verlangt, komt Tony’s ook met een gigantische aftelkalender (ja, echt: hij is groter dan je hoofd). Maar het is wat binnenin zit dat telt: vierentwintig kleine chocolaatjes in alle smaken van de regenboog. Bij elke zoetigheid leer je ook een beetje bij over Tony's Chocolonely's missie, namelijk, uitbuiting in de chocolade-industrie tegengaan.

Voor wie nóg eerder een portie chocolade wil – bij Sinterklaas dus – verkoopt Tony's dit jaar voor het eerst ook hun letterreep in de Belgische supermarkten. Dit jaar is het een ‘S’ die naar karamel-zeezout smaakt, een van de bestverkopende smaken van het merk. Een gegarandeerd schot in de roos als de Sint deze lekkernij in de schoentjes achterlaat, zeg maar.

De reep (adviesprijs 3,45 euro), aftelkalender (12,99 euro) en letter (3,45 euro) zijn verkrijgbaar bij Carrefour en Makro en via tonyschocolonely.com of debijenkorf.be.

