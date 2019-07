Golden Moments Gesponsorde inhoud De mooiste Instagram-hotspots voor een perfecte golden-hour picnic Aangeboden door Alken Maes

08u00 0 Aangeboden door Alken Maes België heeft zoveel mooie plekjes die je niet alleen dringend eens moet bezoeken, maar waar je gegarandeerd ook wat langer wil blijven hangen. Vul dus je picknickmand met een lekker drankje en bijhorende hapjes, bel je vrienden en zak tegen zonsondergang af naar onze top 8 van hidden gems in eigen land.

1. Toasten bij het doorkijkkerkje in Borgloon

Waarschijnlijk het meest instagrammable kerkje: de contouren van deze 10 meter hoge stalen kerk tekenen zich vanop een afstand heel duidelijk af tegenover het landschap, binnenin blijkt het een bevreemdend kunstwerk dat je het zicht op het Haspengouwse heuvelland en de blauwe hemel niet ontneemt. Hier kijken bruid en bruidegom elkaar regelmatig diep in de ogen, maar net zo goed klink je er op de vriendschap en een eindeloze zomer!

2. Bootjes kijken vanop de Bonifaciusbrug in Brugge

Geen Brugge zonder bootjes, maar ook betoverende uitzichten op de historische stad. De Bonifaciusbrug is een van de meest betoverende plekken en kreeg de bijnaam ‘liefdesbrug’. Deze lovers hotspot, tussen Gruuthuse en het Arentshof, trakteert je op een dromerig beeld van de reitjes, overhangende gevels en de indrukwekkende Onze-Lieve-Vrouwekerk. Na zonsondergang maakt de verlichting de betovering helemaal compleet.

3. Wegdromen in de Lommelse Sahara

Geen fata morgana, het is wel degelijk een Sahara in eigen land… Tussen de Lommelse naaldbossen vind je een uitgestrekte zandvlakte met helderblauwe meertjes die je in de ogen doen wrijven: waar ben ik?! Dit indrukwekkende natuurgebied is zo atypisch voor ons land, waardoor je je even vér weg waant. Sowieso een aperitief met wow-effect! Neem je je glazen mee op de 30 meter hoge uitkijktoren, dan krijg je er nog een subliem uitzicht bovenop.

4. De zon zien zakken aan de Scheldebocht in Antwerpen

Winter of zomer, de kaaien blijven een magische plek voor wie nood heeft aan zicht op water en een leeg hoofd. Her en der heb je natuurlijk fantastische terrassen aan de rand van de Schelde, nog leuker is het om je eigen aperitief mee te brengen en met een bende vrienden af te spreken op het grasveld aan de Scheldebocht.

5. Tussen de golven wandelen op de Strekdam van Oostende

Een zonsondergang aan zee is altijd bijzonder, die in Oostende krijgt er nog een paar bonuspunten bovenop. De Westelijke Strekdam blijkt sinds 2014 een bijzondere hotspot: niet alleen biedt dit lange wandelpad bescherming tegen hevige stormen, jong en oud, bewoners en dagjestoeristen sluiten hun dag hier af met een wandeling tussen de golven, mét schitterend zicht op Oostende. De 700 meter lange strook heeft voldoende bankjes met zicht op het Kursaal, de felrode Rock Strangers van Arne Quinze en de boten. Het kan er flink waaien, hou dus je glaasje stevig vast!

6. De stad zien bewegen vanop de Kunstberg in Brussel

Je moet er even voor klimmen met je glazen en hapjes, maar het uitzicht daarna is ronduit spectaculair: hier zie je Brussel in beweging, bij helder weer kan je zelfs de Basiliek van Koekelberg en het Atomium spotten. De gouden gloed over de stad is dromerig mooi. Even uit je bubbel? Wandel dan nog door de mooie tuinen van de Kunstberg.

7. De oneindige trap beklimmen in Tielt-Winge

Het was al een populaire trekpleister, maar sinds z’n glansrol in de reeks Callboys staat de Vlooybergtoren op nog meer must see-lijstjes! De zwevende, roestvrij stalen trap naar de hemel is 11 meter hoog en 20 meter lang en kijkt uit over de heuvels van het Hageland. Eerst klimmen en kijken, vervolgens een aperitiefplekje uitzoeken met op de achtergrond het bizarre kunstwerk.

8. Vogels spotten in de Bourgoyen in Gent

Als contrast met de zomerse buzz in Gent-centrum heb je de heerlijke stilte van Bourgoyen-Ossemeersen, een uitgestrekt natuurreservaat met vochtige graslanden, weidse moerassen en wandelpaden. Neem behalve aperitief, hapjes en vrienden ook een verrekijker mee, want hier strijken jaarlijks tienduizenden vogels neer.

