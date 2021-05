De mooiste crossbodybags én vijf manieren om ze te stylen

Een crossbodytas is al langer een van onze favoriete handtasmodellen. Je kan het model dan ook op ontelbare manieren combineren. Op een basic blazer, flowy jurk met print of oversized hoodie? Ninashop.be serveert je haar ultieme stylingtips.

1. Voor een speelse look

Mag het lekker casual? Dan zit je met een praktische crossbodytas altijd goed. Hou het speels en zorg voor voldoende contrast tussen je tas en je outfit. Door je handtas met donkere kleding te combineren, springen toffe kleuren of vrolijke prints extra in het oog. Een gele of turquoise crossbodytas ziet er bijvoorbeeld geweldig uit op een marineblauwe of zwarte jas. En ook het omgekeerde werkt perfect. Draag een donkere tas op een lichte outfit voor een interessante look.

2. Op prints

Weg van jurken en blouses met opvallende prints? Dan is een crossbodytas met kettingriem jouw perfecte bondgenoot. De elegante riem blendt naadloos met je kleding en laat het patroon alle aandacht opeisen. Tassen met schakelkettingen zijn trouwens ook het perfecte accessoire om je outfit wat extra chicness te geven. Win-win!

3. Voor een sobere look

Hou je het liever sober? Kies dan voor een crossbodytas in dezelfde kleur als je bovenkleding. Vergeet daarbij niet op de riem te letten. Tassen met brede schouderriemen zijn momenteel overal en ogen het mooist wanneer ze perfect bij je outfit passen. Een marineblauwe tas? Die matcht perfect met je marineblauwe jurk! Ook een zwart- of cognaclederen exemplaar komt altijd van pas. De ideale passe-partout!

4. Als eyecatcher

Een crossbodytas met toffe print mag in je handtassencollectie niet ontbreken. Combineer je statementtas met effen kleding voor een evenwichtige look. Nood aan inspiratie? Een tas met slangenprint tilt een eenvoudige outfit naar een hoger niveau. Of wat dacht je van een crossbodytas met interessant kleurenspel? Helemaal on trend! Combineer met een effen shirt voor een hippe, casual look.

5. Op losse kleding

Oversized truien en jurken om in te wonen: heerlijk, maar niet meteen de beste keuzes om je figuur mee in de kijker te zetten. Een crossbodytas lost dat vestimentaire probleem zo voor je op. De riem over de borst duwt je losse kleding naar je lichaam toe en laat zo een glimp van je figuur zien. Draag de crossbodytas bij elke outfit die wat losser zit dan je wil. Het mooiste resultaat bereik je met een tas in een onopvallende tint of in extra klein formaat.

Weet jij nog niet welk formaat het best bij je past? Doe hieronder de quiz!

(*) Deze aanbiedingen zijn enkel deze week geldig.

