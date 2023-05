De ‘momager crop’ is het strakke, moeiteloze kapsel dat steeds meer mensen willen

Zin om voor de zomer een kort kapsel te laten knippen? Wel, de ‘momager crop’ is de nieuwe hype, en niet alleen meer voor moms of managers . Het is al jaren de geliefde snit van realityster Kris Jenner en de ‘power haircut’ zou zowel klassevol als gewaagd en absoluut moeiteloos zijn.

Denk aan een iets sierlijkere en modernere versie van de korte pixiecut. Maar door de iets langer geknipte laagjes krijg je met de ‘momager crop’ wel meer volume en beweging in je haar.

De snit kwam voor het eerst op in de jaren 80. Nieuw is het kapsel dus niet, maar de populariteit ervan steeg pas naarmate realityster Kris Jenner bekender werd. Kris is de mama én manager van de Kardashians-Jenners Hollywoodfamilie. Vandaar de naam ‘momager cut’: een samentrekking van de Engelse woorden mom en manager.

Volledig scherm Kris Jenner. © Rodin Eckenroth/Getty Images

Naast mama Jenner probeerden ook actrices Jennifer Lawrence en Emma Stone de ‘momager cut’ al uit. Meer recent lieten de Britste zangeres Pixie Lott, actrice Florence Pugh, ‘Bridgerton’-ster Charithra Chandran en TikTok-sensatie Dixie D’Amelio hun haar op deze manier knippen. Hoog tijd om je aan dit funky kapsel te wagen dus en wel hierom.

Volledig scherm v.l.n.r. Dixie D'Amelio, Florence Pugh en Charithra Chandran. © Greg Doherty/Variety via Getty Images / Instagram @collierschorrstudio @florencepugh / Instagram @hollyevawhite

Ideaal voor de drukbezette vrouw die toch hip wil zijn

Hoe kort je je haar hiervoor exact laat knippen, kan je volledig zelf bepalen. Ook wat betreft de pony kan je kiezen: zeer kort, gewoon recht of naar opzij. De ‘momager crop’ zou daarom iedereen staan, ongeacht je gezichtsvorm, leeftijd of haartype.

Doordat de snit vrij kort is, valt de coupe ook makkelijk te stylen. Ideaal dus voor iemand die het superdruk heeft, liefst geen uren in de badkamer vertoeft en er toch fantastisch wil uitzien. En hoewel deze coupe weinig onderhoud vraagt, biedt het toch veel variatie.

Voor een nonchalante, punkachtige look kan je de haarpunten met wat wax of gel stylen. Krullen of golven zorgen voor een meer vrouwelijke en romantischere touch. Naar een chic event of voor een avondje uit is dit kapsel strak naar achter gestyled heel mooi: de welgekende ‘wet look’ die we celebs vaak zien rocken op een rode loper.

Volledig scherm © Stefania D’Alessandro/Getty Images/ Instagram @micahgianneli / Instagram @elizianeberberian / WireImage

Wil je een weelderige coupe met veel volume? Dan is airbrushen een must. Voor de durvers: combineer de ‘momager cut’ met een mullet a.k.a. nektapijt of een micropony. Een platina haarkleur maakt je look nog een tikkeltje gewaagder.

