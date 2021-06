De minitas: trendy en verrassend draagbaar

In 2017 deed de mini bag voor het eerst haar intrede. Simon Porte Jacquemus, het creatieve brein achter het hippe Jacquemus, zette met zijn ‘Le Chiquito’ de handtassenwereld op z’n kop. Een minihandtas waarin amper een smartphone past? Ongezien. En toch veroverde de tas het hart van menig fashionista. Vier jaar later is de mini bag nog steeds populair. Meer zelfs, het is hét accessoire waarmee je in no time een Instagrammable look neerzet én een modestatement maakt. Want één ding staat vast. Een minitas is niet voor muurbloempjes.