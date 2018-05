De meest opvallende outfits op het Eurovisie Songfestival ooit MV en TVM

08 mei 2018

15u03 0 Nina Onze eigenste Sennek treedt morgen in een stijlvolle zwarte jurk van de Belgische ontwerpster Veronique Branquinho op. Maar dat wil lang niet zeggen dat iedereen er op het Eurovisie Songfestival modieus bijloopt. Een paar gouden én foute outfits op een rij.

Jedward 2012 (Ierland)

Deze olijke tweeling weet hoe ze moeten opvallen: met heel veel geschreeuw en liefst een flashy outfit om het plaatje af te maken. Hun eigen versie van 'The tin man' viel bij de meesten dan ook niet in de smaak.

Verda Serduchka 2007 (Oekraïne)

Een discobal met een ster op zijn hoofd? Eerlijk, het komt zelden voor dat we met onze mond vol tanden staan, maar deze outfit en het bijhorend optreden zijn erin geslaagd. Een plekje op de 'best geklede lijst', krijgt het nog net niet.

ABBA 1974 (Zweden)

Oh ABBA, de klassieker der klassiekers voor wie aan Eurovisie denkt. Al zijn hun outfits toch niet hélemaal geslaagd. Fluweel, pailetten, gespen, satijn. Het lijkt wel alsof de Zweedse groep in een stoffenkast gevallen was voor hun optreden.

Alma 2017 (Frankrijk)

Mensen vergelijken haar met de jongere zus van Kim Kardashian, Kendall Jenner. Het komt misschien door haar kilometers lange benen, of door haar gevoel voor smaak of gewoon allebei. Dit jurkje mag ook wel in onze kast hangen.

Lordi 2006 (Finland)

Ja, een monsterlijke outfitkeuze, niet waar?

Laura Tesoro 2016 (België)

Hierboven hadden we al een voorbeeld over hoe het niet moet: je kleden als discobal op het Eurovisie songfestival. Laura Tesoro geeft wél het goede voorbeeld en valt op in stijl.

Ruslana 2004 (Oekraïne)

Dat haar outfit bij haar optreden past, klopt. Dat wij haar outfit liever nooit meer zien terugkeren, klopt ook.

Scooch 2007 (Verenigd Koninkrijk)

Het outfitje van Britney Spears in haar video clip voor 'Toxic' was er niets tegen, meer woorden willen wij er niet aan kwijt.

Kate Ryan 2006 (België)

We hebben ergere jurken gezien op het Eurovisie songfestival, maar toch zijn we geen al te grote fan van dit exemplaar gedragen door Kate Ryan.

Loïc Nottet 2015 (België)

Met een kostuum kan je als man niet veel misdoen, dat is ook wat Loïc gedacht moet hebben. Indruk maken met zijn geweldige stem, deed hij. Maar ook zijn outfit mocht er wezen, petje af.

Nina Kraljić 2016 (Kroatië)

Nina uit Kroatië zong over een lighthouse, en daar leek ze ook op. Als dat de bedoeling was, is de outfit wel geslaagd!

Aysel en Arash 2009 (Azerbaijan)

Een mix tussen een robot en een flamenco danseres, veel gekker kan het niet worden. Om nog maar over de outfits van de achtergronddansers te zwijgen.

Wig Wam 2005 (Noorwegen)

Spreekt voor zich.

Nicole en Hugo 1973 (België)

De pakjes en het nummer zijn zò overdreven iconisch, dat we ons bijna schuldig voelen om hen een slechte beoordeling te geven. De paarse Elvis pakjes zijn gewoon echt niet aan ons besteed, sorry Nicole en Hugo!

Barbara Dex 1993 (België)

Elk jaar wordt de 'Barbara Dex Award' aan de slechts geklede zanger of zangeres van Eurosong gegeven. Dat zegt dan ook weer genoeg over de indruk die haar (handgemaakte jurk) naliet.