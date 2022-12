Dé make-uplook dit eindejaar? Hoe meer glitters, hoe beter: zo creëer je dat thuis in 4 snelle stappen

Glitters, glans en glow zijn tijdens deze eindejaarsperiode even onmisbaar als de Drie Wijzen. Ja, ook op je gezicht. Maar hoe creëer je thuis zo’n stralende look zonder al te veel gedoe en hoe geef je je huid die prachtige glow ? Nou, met deze producten en met dit simpele stappenplan.

Op donderdag 15 december om 19 uur vindt de volgende NINA Masterclass plaats. Het motto: we love to see you shine. Make-upartieste Nanja Massy en Insaf El Idrissi, beautytrainer bij ICI PARIS XL, tonen hoe je twee make-uplooks creëert, perfect voor de feestdagen. En ze beantwoorden al je beautyvragen. Krijg je de cateye niet onder de knie? Of vervaagt je lippenstift meteen bij het eerste ovenhapje? Nanja en Insaf to the rescue.

In 4 stappen een huid met een mooie glow

In de winter krijgt de huid het zwaar te verduren. Vrieskou, gure wind en regen verhogen de gevoeligheid en maken de teint dof. Met wat extra zorg en de juiste producten straal je tijdens de feesten als nooit tevoren.

1. Ga de wallen te lijf met een handig oogmasker dat de oogcontour lift en verheldert en fijne lijntjes vervaagt.

2. Smeer na je huidverzorging een primer met subtiele glansdeeltjes. Een goede basis voor foundation.

3. Verdoezel oneffenheden en egaliseer de teint met foundation. Gebruik een vochtige make-upspons om ze in de huid te deppen. Doe dunne laagjes over elkaar.

4. Een vleugje highlighter op je jukbeenderen, neusbrug en op de cupidoboog geeft een mooie, gezonde gloed. Nog een beetje blush op de ­wangen en klaar.

Hieronder enkele topproducten die je hiervoor kan gebruiken...

Volledig scherm © rr

1. Bourjois, Healthy Mix Clean Foundation, 17,99 euro bij Di Beauty.

2. Wishful, Empowered Eye Lift & Contour Mask, 13 euro bij ICI PARIS XL.

3. Bobbi Brown, Highlighting Powder in ‘Pink Glow’, 56 euro bij bobbibrown.be en Max Factor, Miracle Pure Infused Cream Blush in ‘Radiant Rose’ € 8,99 bij Kruidvat.

4. Kiko, Hydra&Glow Face Primer, 14,99 euro bij kikocosmetics.com.

Volledig scherm © rr

... en met deze oogmake-up creëer je dan weer een intense, stralende blik.

1. Meowy Xmas

… and a Furry New Year! De prijs voor schattigste make-uplancering gaat zonder twijfel naar dit poezelige (én budgetvriendelijke) oogschaduwpalet.

Only You, We Wish You a Meowy Xmas & Furry New Year, oogschaduwpalet € 15,95 bij ICI PARIS XL

2. Powerpalet

Heerlijk over the top of liever subtiel, met dit oogschaduwpalet kan je alle kanten op. Namen zoals ‘Winner’, ‘Keep Going!’ en ‘Best-Self’ zijn bovendien een kleine reminder om het beste uit jezelf (en je palet) te halen.

Huda Beauty, Empowered, oogschaduwpalet € 67,50 bij iciparisxl.be

3. Blik op feest

Flink wat mascara maakt een feestelijke ooglook pas helemaal af.

Lancôme, Le 8 Hypnôse, mascara € 39,90 bij iciparisxl.be.

4. Een stralende blik

Breng een vloeibare ­oogschaduw aan over het volledige ooglid of hou het subtiel met een kleuraccent in de binnenste ooghoeken.

BE Creative Make Up, Trio Chrome Eye Glitter in ‘Glam it Up’ € 14,95 bij iciparisxl.be.

5. Advent verwent

Niets leuker dan een adventskalender met beautystuff. In het glamoureuze exemplaar van BE Creative Make Up vind je zowel producten als tools terug. En nu niet meteen overal piepen, hè!

BE Creative Make Up, 6 days of beauty set € 39,95 bij ICI PARIS XL.

