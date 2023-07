De make-up die je in Kruidvat koopt ligt nu in de lade van deze steenrijke Hollywoodster. “Ik hou van less is more”

Als internationaal topmodel en realityster werkt Kendall Jenner (27) samen met niet de minste merken: Longchamp, Karl Lagerfeld, Calvin Klein en Marc Jacobs om enkelen te noemen. Vanaf nu voegt ze daar een merk aan toe dat je gewoon in Kruidvat kan shoppen: L’Oréal Paris. Jenner wordt hun nieuwe wereldwijde ambassadeur.

Voor het cosmeticamerk L’Oréal Paris zou je dit een goede zet kunnen noemen, want Kendall is een grote vis. Ze heeft 292 miljoen volgers op Instagram. Ter vergelijking: L’Oréal Paris Official ‘maar’ 10,4 miljoen. “Ze belichaamt alles waar Generation Z voor staat: ze heeft haar imago zelf in de hand en inspireert anderen om hetzelfde te doen”, aldus L'Oréal.

Een miljoenendeal, net zoals Beyonce

Al werkt deze samenwerking in twee richtingen, want ambassadrice zijn schuift wel wat. De Britste tabloidkrant The Sun speculeert dat de twintiger maar liefst 11 miljoen dollar binnenhaalt met dit sponsorschip. Ja, ze is het waard. “Gezicht zijn van L’Oréal Paris betekent voor mij de solidariteit tussen vrouwen promoten en samenwerken met zoveel inspirerende personen”, zegt Kendall in een persbericht.

Volledig scherm Beyonce was in 2011 het gezicht van L'Oréal.

Dat laatste klopt. Zangeres Beyonce, actrice Jennifer Aniston en Penelope Cruz gingen Jenner al voor en hebben het merk in het verleden ook gepromoot met de gekende slogan ‘want je bent het waard’. The Sun zette ook de bedragen op een rijtje die bovenstaande sterren ontvingen voor hun samenwerking. Ook daar gaat het over miljoenen, Beyonce tikt zelfs de 2,3 miljoen dollar aan voor een contract van 5 jaar.

Jenner is al fan van het betaalbare merk sinds ze het op een poepchic evenement droeg

Helemaal uit de lucht gevallen komt dit nieuws niet. Zo droeg Kendall tijdens het iconische Met Gala, zowat hét mode-event in New York, de mascara van L'Oréal van amper 11 euro. Daar was toen heel wat om te doen, want normaal gesproken laat de ster zich in met poepchique spullen met een stevig prijskaartje, net als haar make-up die geregeld Yves Saint Laurent of Chanel is. Toch een andere prijscategorie.

Less is more is mijn laatste mantra. Ik douche altijd ‘s avonds, dus in de ochtend poets ik mijn tanden en was ik mijn gezicht Kendall Jenner

Haar zussen Kylie Jenner en Kim Kardashian bleven traditiegetrouw wel aan het dure eind trekken, maar voor Kendall mocht het op het Met Gala allemaal net een tikkeltje betaalbaarder.

Volledig scherm Kendall dit jaar op het Met Gala © Getty Images

Ze gebruikte de L’Oréal Paris’s Infallible Full Wear Concealer, contouren gebeurde met een balmstick van het Franse merk. En ook de fond de teint was van L’Oréal: Infallible Foundation. En zelf de matte lipstick scoorde ze bij het beautymerk. Allemaal onder de twintig euro.

EXCLUSIEF. Dit is de beautyroutine van Kendall

Naar aanleiding van het nieuws over haar ambassadeurschap gaf Kendall ook een interview, waarin we een kijkje konden nemen. Aangezien L’Oréal niet meer enkel voor oudere vrouwen wil zijn en inzet op de jeugd, wil Kendall de jonge generatie vrouwen wijze raad meegeven. “Zorg dat je altijd stilstaat bij wat je bereikt en geef jezelf af en toe een schouderklopje. Geniet van het nu.”

Ik hou er van om héél veel water te drinken als ik net wakker ben, dat is voor mij écht een onderdeel van mijn beautyrou­ti­ne

“En als je de eerste keer faalt, vecht terug en probeer opnieuw. Want succes is veel leuker wanneer je daarvoor eerst grote obstakels overwon.”

Tot slot, haar beautyroutine? Die blijkt simpel te zijn. “Less is more is mijn mantra nu. Ik douche altijd ’s avonds, dus in de ochtend poets ik mijn tanden en was ik mijn gezicht. Ik hou er van om héél veel water te drinken als ik net wakker ben, dat is voor mij écht een onderdeel van mijn beautyroutine. Ook voor ik naar bed ga, was ik mijn gezicht en zorg ik dat ik lekker gehydrateerd ben.”

