“De lipstick schrijft geschiedenis.” Minder duur en nooit uit de mode: 8 beste parfums en make-up van luxemerken

Dankzij designerbeauty haal je een stukje betaalbare luxe in huis. Wie al gretig op zoek is naar een kerstcadeautje en wil uitpakken met dat tikkeltje meer, weet wat te kopen. Geen dure Hermèshandtas, maar misschien wel hun lipstick? We sommen acht iconische beautyproducten op die nooit uit de mode gaan. “Deze parfum is al 75 jaar te vinden”

De werelden van mode en beauty zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het universum van een designer lijkt vandaag niet compleet zonder een eigen parfum, make-up- of skincarelijn. Door sociale media werd make-up ook een pak toegankelijker, en er valt een aardige duit mee te verdienen.

De kans op succes met een cosmetisch project is vrij groot, net als de winstmarge: schoonheidsproducten kosten nu eenmaal een pak minder om te produceren dan kleding.

Dat make-up en mode elkaar versterken, had zakenvrouw Coco Chanel meteen begrepen. In 1921 kwam Chanel N°5, misschien wel het ­beroemdste parfum aller tijden, voor het eerst op de markt. Nog eens drie jaar later lagen ook lippenstiften en ­gezichtspoeders met de iconische in ­elkaar gehaakte C’s op de verpakking in de winkel. Meer dan honderd jaar later is Chanel N°5 nog steeds het bestverkochte parfum ter wereld.

1. Chanel N°5, eau de parfum € 147 (100 ml) bij ICI PARIS XL.

2. Dior, Miss Dior, eau de parfum € 76 (30 ml) bij dior.com.

Toen Christian Dior in 1947 zijn eigen modehuis uit de grond stampte, ­lanceerde de ontwerper meteen ook het coutureparfum ‘Miss Dior’. Een succesnummer dat 75 jaar later, in een geüpdatete versie, nog altijd in de parfumafdeling te vinden is.

Na het gigantische succes van Alessandro Michele’s metamorfose van de Gucci-mode, herlanceerde het merk in 2019 de beautylijn. Het startte met een kleine collectie lippenstiften in prachtige, op vintage geïnspireerde verpakkingen. Vandaag biedt het Italiaanse modehuis een complete make-uplijn aan met poeders, oogschaduw en ook nagellak.

1. Gucci, Blush de Beauté 2-in-1 blush & oogschaduw € 54 bij debijenkorf.be

2. Victoria Beckham, Posh Lipstick in ‘Pout’ € 38 bij victoriabeckhambeauty.com

Nadat voormalige Spice Girl-ontwerpster Victoria Beckham met Estée Lauder twee succesvolle beautycollecties uitgebracht had, was de tijd rijp om op eigen benen te staan. Haar smeuïge oogpotloden zijn een absolute aanrader en de Posh Lipstick is een must-have voor ninetieskids.

Ontwerpster Stella McCartney trekt haar ecologische, duurzame en vegan visie op mode door. De gezichtsreiniger, het serum en de crème zitten in minimalistische, recycleerbare verpakkingen.

1. Stella McCartney, Reset ­Cleanser € 60 bij stellamccartneybeauty.com.

2. Yves Saint Laurent, Rouge Pur Couture Nr. 19 Fuchsia € 31,80 bij douglas.be.

Yves Saint Laurent meende dat zijn modelijn niet compleet was zonder make-up. “Ik wil de vrouwen voor wie ik kleding ontwerp een gezicht geven”, zei hij hierover in de jaren 70. Niet veel later bracht het Franse ­maison een eerste knalrode lippenstift uit. Toch was het de in 1979 gelanceerde Rouge Pur Lipstick Nr. 19, een felle fuchsia ­lippenstift, die pas echt geschiedenis schreef.

Belgische trots Dries Van Noten pakte de lancering van een eerste beautycollectie meteen groots aan: tien uniseks parfums, dertig lipsticks, een lipbrush, drie handcrèmes, twee zeepjes en vier spiegeltjes. De eclectische geuren, felle kleuren en opvallende verpakkingen zijn helemaal in lijn met het DNA van het huis.

1. Dries Van Noten, eau de parfum € 220 bij driesvannoten.com.

2. Hermès, Rouge Hermès lipstick (limited edition) in ‘Rouge Cinabre’ € 69 bij hermes.com.

3. Hermès, Les Mains Hermès, Nail Enamel € 45 bij hermes.com.

In 2020 – vlak voor de wereld voor het eerst op slot ging – bracht Hermès een eerste lijn lippenstiften uit. Een pak betaalbaarder dan een Birkin-handtas en op zijn minst even mooi. Het merk creëerde ook navulbare verpakkingen. Een jaar later volgden nagellaktinten, waarvan ‘Orange Boîte’ de onbetwiste eyecatcher is.

