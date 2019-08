Jaarbeurs Gent Gesponsorde inhoud De leukste, mooiste, lekkerste dingen ontdek je op de Jaarbeurs Gent! Aangeboden door Jaarbeurs Gent

27 augustus 2019

09u00 0 Nina Lokale handelaars en uitvinders brengen elke dag hun verhaal en hun passie aan de man. Eenmaal per jaar komen ze samen, zodat jij de leukste en lekkerste producten uit jouw stad of streek kan (her)ontdekken. Welkom op de Jaarbeurs Gent! Maar lees vooral eerst hoe je de beurs het beste kan bezoeken: volg dit slimme stappenplan.

1. Koop eerst zo’n hippe zak (en steun meteen een goed doel)

Elke dag krijgen de eerste duizend bezoekers gratis een mooie en duurzame shoppingtas. Heb je er naast gegrepen? Koop er dan gewoon eentje op de beurs voor 1 euro. De opbrengst van de Gentse zak gaat naar vzw De Sloep. Dit is een open huis voor ouders met jonge kinderen uit een aantal Gentse wijken, waar ze terecht kunnen voor ondersteuning op het vlak van opvoeding, gezondheid en ontwikkeling van hun kids.

2. Ga kunst lenen voor de prijs van een Spotify-abonnement

Bij Kunst in Huis kan iedereen, van leek tot expert, hedendaagse kunst uitlenen of aankopen. De collectie telt maar liefst 5.000 kunstwerken van ruim 360 kunstenaars uit Vlaanderen en Brussel. Voor 12 euro per maand haal je al een kunstwerk in huis. Zo geef je niet alleen je muren nieuw leven, je steunt ook startende kunstenaars aan het begin van hun carrière.

Last van koudwatervrees? Niet nodig. Op de Jaarbeurs ervaar je zelf hoe Kunst in Huis aanvoelt. Kom via een korte test te weten welke soort kunstliefhebber je bent, en neem in een huiselijke opmgeving rustig de tijd om een kunstwerk te leren kennen.

Overtuigd? Profiteer dan van de uitzonderlijke Jaarbeurskorting en haal 6 maanden Kunst in Huis voor 50 euro i.p.v. 89 euro.

3. Ontmoet Mont-chique, een stijlvolle ‘Gentrepreneur’

Een nieuw product of dienst kan handig, nuttig, plezierig of gewoon mooi zijn, maar start altijd met een idee. En dat kan de motivatie zijn om een onderneming op te richten. Ook studerende jongeren kunnen de microbe te pakken krijgen om een eigen bedrijfje op te starten, en voor hen is er Gentrepreneur. Dit Gentse netwerk ondersteunt ondernemende jongeren met groepsworkshops, infosessies, gratis expertise en coaching. Een van de ‘Gentrepreneurs’ is de Gentse Phaedra Vergeylen, bedenkster en gezicht achter kledinglijn Mon-chique. Phaedra laat haar kleren maken en bedrukken bij lokale bedrijven.

4. Bezoek de Startersfabriek

Er zijn heel wat stands met verrassende initiatieven te ontdekkken, maar het zou zonde zijn om deze twee te missen.

• Met Kabinet O bedenkt en creëert Benjamin pienter maatwerk voor de kleintjes. Zijn speelse installaties en doordacht speelgoed laten zien hoe je ‘ontwerpen’ kan bekijken door de ogen van een kind.

• Barbara Geusens is bio-ingenieur en doctor in de Dermatologische Wetenschappen. Zij stampte Nomige uit de grond: het eerste Belgische merk dat gelaatsverzorgingsproducten aanbiedt die volledig op maat worden gemaakt op basis van je DNA en persoonlijke levensstijl.

Je ontdekt het volledige aanbod op www.jaarbeurs.gent.

Praktisch

Van donderdag 19 t.e.m. zondag 22 september in Flanders Expo Gent.

Elke dag van 11u tot 18u, Happy Hour vanaf 16u.

Ticketprijs: VVK 5 euro, aan de kassa 8 euro, kinderen tot 14 jaar gratis.

Vrijdag 20 september: Stoffenspektakel – bezoekers hiervan krijgen gratis toegang tot de Jaarbeurs Gent, ook tijdens het weekend.

Koopjesjagers opgelet: op zondag 22 september is er de Kleding Outlet Beurs, met een stockverkoop van merkkleding. Via de Jaarbeurs krijg je gratis toegang vanaf 12u.