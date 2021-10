De laatste column van Ine Nijs, hartsvriendin van Lara Switten: “Soms is loslaten grootser dan vasthouden”

COLUMN. Ine Nijs, hartsvrien­din van Lara Switten: “Ik ben pro happy tears. Wenen voor de schone dingen des levens”

3 oktober “Ik voel me steeds beter thuiskomen in mijn vel.” Ine, de hartsvriendin van Lara Switten, gaat voor het eerst sinds lang nog eens naar een trouwfeest. Ze vertelt over de toost aan de feestdis, de schoonheid van happy tears en hoe fijn het voelt om haar vriendinnen na maanden terug te zien. “We kletsen over koetjes en kalfjes, maar ook over de wezenlijke verschillen die het toen en nu bevatten. Het gewicht op mijn schouders voelt instant een pak minder zwaar.”