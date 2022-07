De kunst van het tafeldekken: Zo doe je aan 'tablescaping'. “Tafellinnen oubollig? Ik bewijs het tegendeel”

16.000 euro voor het hele interieur: zo verbouwde Julie het busje waarmee ze op reis gaat. “Ik mis alleen een bad”

“Ik parkeer mijn ‘hotelkamertje’ in de stad en hoef niet in te pakken of uit te checken.” Vlamingen trekken massaal naar het buitenland in omgebouwde busjes. ‘Vanlife’ heet dat, zelfs ex-K3 Josje Huisman is eraan verslingerd. Onderneemster en interieurfanaat Julie Motoi (33) richtte voor zichzelf een compact busje in dat ook voor citytrips kan dienen. Ze deelt details over het bouwproces en haar tips en budget. “Het was echt puzzelen met de ruimte.”

