De koning van de apéro’s geeft enkele tips prijs en leert je drie zomerse cocktails maken. “Low alcohol gaat steeds meer boomen”

Ken jij het geheim voor perfect heldere ijsblokjes? Gedemineraliseerd water gebruiker. Deze en andere coole tips bundelt sommelier en bartender Hannes Desmedt in zijn boek ‘Apero Maison’. Met tientallen originele cocktailrecepten – van casual over feestelijk tot low en no alcohol – krijg jij thuis vast ook jouw cocktailskills on point. Wij geven alvast een voorsmaakje. Letterlijk, want je leert hoe je een zomerse punch, ananas-rum en porto-tonic maakt. Tsjing!

“Net als muziek heeft smaak de kracht om herinneringen en emoties naar boven te brengen. Al is het maar het bosaardbeitje dat je vroeger proefde in de serre van je oma, die muskaatachtige smaak, als je die dan elders opnieuw proeft, dat is waanzinnig mooi om zoiets mee te maken. Mijn oma maakte vroeger altijd punch en ik herinner me dat dit telkens leuke, feestelijke momenten waren wanneer die werd bovengehaald. Die momenten wil ik opnieuw delen, en andere mensen dat ook laten bewaren. Een leven waarbij smaak niet centraal staat, dat kan ik me niet voorstellen.”

Volledig scherm Hannes Desmedt in actie op zijn boekvoorstelling in Hoeve De Blauwpoorte in Heule. © RV

West-Vlaming Hannes Desmedt – aka le Roi de l’Apero – is van opleiding sommelier. “Van een glas wijn kan ik echt emotioneel worden, ik proef de uitzonderlijke passie van de wijnmaker, die enorm verfijnd is. Mijn bacheloropleiding bestond uit vier jaar Hertog Jan en mijn master werd twee jaar het Hof van Cleve. Het belangrijkste dat ik daar geleerd heb, waren organisatie, een deel discipline en vooral ook hoe je met mensen omgaat. Hoe je hen ontvangt, een verhaal brengt, hoe je kan inspelen op hun wensen. Jongeren die nu in de gastronomie hun carrière willen maken, wens ik ook toe om een goeie mentor en een goeie leermeester te krijgen om die waarden en die normen te kennen.”

Quote In plaats van aangepaste versies van een klassieke receptuur, heb ik geleerd drankjes te ontwerpen puur op basis van smaak. Bartender Hannes Desmedt

En toch maakte sommelier Hannes de klik om bartender te worden. “Gert De Mangeleer daagde me uit om alcoholvrije alternatieven te bedenken voor de cocktails die ik in Hertog Jan serveerde aan een internationaal publiek. Per menu ging dat om acht verschillende gerechten waar ik een alcoholvrij alternatief moest voorzien. Maar in de jaren 2013, 2014 was er nog niet veel voor handen, alles van cordials en Fever-Trees was hier nog niet bekend. Zo heb ik geleerd om drankjes te ontwerpen puur op basis van smaak en geen aangepaste versies te brengen van een klassieke receptuur. Dan is de passie begonnen om in de plaats van het verhaal van de wijnmaker te vertellen zelf iets te gaan creëren en zo een mooie foodpairing te brengen.”

Ode aan zijn vrouw

“Mijn vrouw Alexandra is de chef thuis, ze kookt enorm lekker. Daarnaast heeft ze een heel goede smaak en ze helpt me ook om recepten op punt te zetten. Met een lekkere porto-tonic kan ze me zeker bekoren. Ik heb de cocktail in mijn boek trouwens naar haar genoemd, Alex’s Port. Het is iets wat ze in Portugal heel vaak serveren en wat enorm lekker is: een witte porto met een glaasje tonic en een klein beetje citroen of limoen erbij. Iedereen die ooit met mij mee naar Portugal is geweest, is er verzot op. Het is ook low alcohol, lager in alcohol dus, en dat is ook een nieuwere stijl van hoe cocktails zullen evolueren. Fris, complex en fijn, maar in plaats van een gin van 40 procent gaan we opteren voor een versterkte wijn zoals porto of madeira of limoncello, die ook veel smaakintensiteit heeft.”

“Mijn carrière is niet in steen gebeiteld. Nu inspireer ik vooral anderen, maak ik cocktailkaarten op en zet ik projecten op. Maar waar ik me wil in specialiseren, is cocktailcatering als totaalconcept, met volledige sferen. Bijvoorbeeld een trouw in Mexicaans thema, met de favoriete cocktails van de bruid en bruidegom, een alcoholvrije die naar het kindje genoemd is. Dat persoonlijke is het mooie aan heel het cocktailverhaal. Heel veel recepten evolueren en ik ga die vaak aanpassen aan de gast die voor me aan de bar staat. Dat vind ik de max.”

Bartender Hannes serveert drie zomerse cocktailrecepten

Zomerse punch: Belle et Coupe

Hannes Desmedt: “Mijn oma zette op zomerse familiefeesten steevast een royale punchbowl op tafel. Ze liet het fruit een dag marineren in Cointreau en serveerde de punch met verse kruiden uit de tuin. Haar klassieker inspireerde me voor deze Belle et Coupe.”

Volledig scherm De Belle et Coupe punch leerde Hannes Desmedt van zijn oma. © Pieter D'Hoop

Voor 1 bowl: 150 ml London dry gin • 150 ml aperitief op wijnbasis (Lillet) • 100 ml triple sec (Cointreau) • 100 ml bergamotlikeur (Italicus) • (+/- 50 ml suikersiroop als je het zoeter wil) • 200 ml Supasawa (Belgische cocktailmixer) • vers fruit: 1 citroenverbena, 2 sinaasappelen, 4 limoenen, 2 citroenen, 10 braambessen, 25 g granaatappelpitjes, 10 aardbeien, 15 frambozen, 25 g bosbessen • 750 ml aromatische schuimwijn (Belle et Coupe)

Garnituur: verse tuinkruiden

Nodig: punchbowl • pollepel • maatbeker • grote citrusijsblokken

1. Marineer al het fruit behalve de citrus een uur op voorhand in een bokaal met Cointreau.

2. Vul een voorgekoelde punchbowl met grote citrusijsblokken.

3. Voeg de ijsgekoelde gin, Lillet, Cointreau en Italicus toe, samen met de suikersiroop en de Supasawa.

4. Roer alles kort even om en doe vervolgens de vruchten in de punchbowl.

5. Voeg net voor het uitserveren de aromatische schuimwijn toe.

6. Garneer je feestbrouwsel ten slotte met verse kruiden.

7. Als je de punch in verschillende glazen schept, breng je pollepel dan helemaal onderin de bowl zodat alle smaken goed met elkaar vermengen.

8. Garneer elk glas met extra tuinkruiden.

Maak zelf je ananasrum: Pineapple Storm

Hannes Desmedt: “Ik heb bijna altijd een ananas liggen. Niet alleen ben ik er verzot op, ik vind het ook een coole vrucht om naar te kijken. Tot ie bijna overrijp is. En dus laat ik die infuseren in rum. Standaard heb ik een fles zelfgemaakte ananasrum staan. Geen moeite, hoge beloning.”

Volledig scherm Pineapple Storm. © Pieter D'Hoop

Voor de ananasrum: 1 ananas • 700 ml golden rum (Bayou) • 50 g ruwe rietsuiker

Maak eerst de ananasrum. Dat doe je door een ananas in blokjes van 2,5 cm te snijden. Vul een weckbokaal met de rum, de stukjes ananas en de rietsuiker. Sluit af en schud kort. Laat 24 uur rusten en zeef de rum in een fles. De stukjes ananas kan je bewaren voor een dessert met ananas en rum.

Voor 1 Pineapple Storm: 50 ml pineapple rum • 15 ml limoensap • 80 ml Fever-Tree Ginger Beer •

Garnituur: ananassalie

Nodig: breed longdrinkglas • ijsbollen/ijsblokken • barspoon• jigger

Zo ga je te werk

1. Vul een voorgekoeld longdrinkglas met ijsblokken.

2. Voeg de rum en het limoensap toe.

3. Top af met het gemberbier en roer tweemaal om met de barspoon.

4. Garneer met een lekker geurend takje ananassalie.

Porto-tonic: Alex’s Port

Hannes Desmedt: “In Portugal serveren heel wat bars hun portowijn samen met tonic. In dit recept gebruik ik de zachte siroop van kamillehoning opgefrist met citroen om het drankje meer diepgang te geven. Serveer met veel ijs en verse munt tijdens een zomerse werklunch.”

Volledig scherm Hannes noemde deze porto-tonic naar zijn vrouw Alexandra. © Pieter D'Hoop

Voor 1 glas

45 ml witte porto (Graham’s White Port) • 15 ml kamille-honingsiroop • 15 ml citroensap • 60 ml Indian tonic (Fever-Tree Indian Tonic)

Garnituur

citroenzeste en kamillebloesems

Nodig

wijnglas of copaglas • ijsblokken • jigger • barspoon • mexican elbow

Zo ga je te werk

1. Vul een voorgekoeld wijnglas met ijsblokken en voeg de witte porto en siroop te.

2. Pers met de Mexican elbow het citroensap rechtstreeks in het glas en top af met tonic.

3. Roer nog eens om met de barspoon en garneer met de zeste van citroen en kamillebloesems.

Volledig scherm Apero Maison bundelt meer dan vijftig cocktailrecepten. © RV

‘Apero Maison’ van Hannes Desmedt is uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts, € 27,50

