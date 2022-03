‘De knip’ zit in de lift. Roel Vanderstukken, Arno en Tom over hun vasectomie: “Voelt als een stamp in de ballen”

Fans en geïnteres­seer­den kunnen volgend schooljaar een universi­tai­re cursus volgen over Kanye West

Wie geeft er nu om talen of statistiek als je ook les kan volgen over een van de meest spraakmakende rappers aller tijden. Fans van Kanye West moeten daarvoor wel naar de Concordia Universiteit in Montreal, Canada. “Deze cursus gaat niet alleen over Kanye. Het gaat ook over roem, dromen en zelfverwezenlijking.”

21 maart