De kleur ‘hot pink’ wordt onmisbaar in onze kleerkast, ook in die van mannen. Styliste geeft tips

Roze is al een tijdje hip deze zomer, maar ook voor de herfst en winter zet de trend zich gezellig door. Toch als we Valentino mogen geloven, want het Italiaans modehuis lanceerde hun Pink PP Collection voor het najaar. En daarvoor strikten ze Formule 1-piloot Lewis Hamilton. De rest van de modewereld? Die zetten de trend mee verder. Volgens styliste Sarah Roelstraete geen verrassing, want 'hot pink’ is combineerbaar met àlles. Ze legt uit hoe je het stijlvol aanpakt.

Het luxueuze modehuis Valentino, onder leiding van creatieve directeur Pierpaolo Piccioli, kiest dit najaar voor één kleur: hot pink. Daarvoor doen ze beroep op Euphoria’-actrice Zendaya, die al sinds 2020 samenwerkt met Maison Valentino. Ze werd, letterlijk, van kop tot teen in het roze gestopt met een felroze mini-jurk, bijpassende panty’s en plateaulaarzen.

Dat Valentino zo’n specifieke campagne opzet verbaast eigenlijk niet, want deze zomer kwam de aankondiging voor de film ‘Barbie’ met Margot Robbie en doet barbiecore - zo heet dat dus als je jezelf volledig in (verschillende tinten) roze kleedt - al vele harten sneller slaan. Maar nu zijn alle pijlen gericht op de felle kleur ‘hot pink’.

(Lees verder onder de foto.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Zendaya (@zendaya) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Deze tint roze is niet zoet, zachtaardig en meisjesachtig”, legt styliste Sarah Roelstraete uit. “Het heeft juist de potentie om een (mode)statement te maken en staat voor vrolijkheid, onschuld en optimisme. Iets wat we allemaal kunnen gebruiken in deze turbulente tijden.”

Sterren wagen zich aan de kleur

Tijdens de coutureshow van Valentino in maart gingen al heel wat sterren vol voor de iconische kleur. Actrices Anne Hathaway en Florence Pugh bijvoorbeeld, al kreeg die laatste de wind van voren door het tonen van, jawel, een tepel. Daarnaast zagen we onder meer Lizzo, Dua Lipa, Rebel Wilson en Heidi Klum recent in ‘hot pink’, maar kijk vooral zelf.

(Lees verder onder de collage.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Heel wat sterren durven de felle kleur dus aan, en na de collectie van Valentino hebben ook ketens Zara en Mango het begrepen. Die laatste lanceert een collectie ‘Think Pink’ in dé kleur van het seizoen, zoals ze zelf zeggen. En ook de stuks doen best denken aan die van Valentino. Zo pakt Mango uit met minirokken, gecentreerde jasjes en bijpassende panty’s.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Mango

Echte mannen dragen roze

Voor de mannencampagne van Valentino werd veelvoudig Formule 1-wereldkampioen Lewis Hamilton de uitverkorene. Hij draagt een roze jas met cape en een wijde broek. En daarmee mag het duidelijk zijn: dit is een trend voor iedereen, zéker ook voor mannen.

(Lees verder onder de post.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Lewis Hamilton (@lewishamilton) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volgens Sarah dragen echte mannen roze. “Dat zien we al langer in de modewereld. Mick Jagger droeg het al in de jaren zeventig. Ook zanger Harry Styles toont dat het kan, al is dat wel op een meer extravagante manier.” Klopt zeker, Harry trakteerde ons bijvoorbeeld tijdens zijn Coachella-optreden op een full on roze look, afgewerkt met een fluoroze boa.

En ook trend- en colorwatcher Hilde Francq is het daarmee eens. “De kleur wordt al snel met girly geassocieerd, maar het is zeker ook voor mannen leuk, bewijst onder meer Valentino met de campagne. In die show zagen we trouwens ook alle huidskleuren en identiteiten voorbij komen. Het is een positieve kleur voor iedereen.”

Hoe combineer je het? Clash met kleur

“Wel is felroze of fuchsia minder bestemd voor een herfsttype, een persoon met warme ondertonen in de huid”, gaat Hilde verder. Een herfsttype heeft vaak donker haar en donkere ogen, en een huidskleur met een geelachtige ondertoon. Toch hoef je daar niet te veel rekening mee te houden, want felroze is stijlvol en makkelijk te combineren. “Roze gaat samen met bruine tinten, voor wat zachtheid en een stijlvolle twist. Fuchsia past dan weer mooi bij felblauw, rood of paars. Die combinaties lijken uit de jaren tachtig te komen, een periode die aan een enorme revival bezig is.”

Quote Een combinatie die dit seizoen populair is: rood en roze. Een mix die je overal bij de fashionista’s spot. Styliste Sarah Roelstraete

“Opvallende kleuren zijn sowieso heel trendy deze zomer”, vult Sarah aan. “Roze past in dat rijtje en is een vrolijke kleur die mooi samengaat met een zongebruinde huid.” Er zijn talloze mogelijkheden om deze kleur te combineren, vindt ook zij. “Je kan clashen met groen: één van dé trend combinaties deze zomer. Zowel lichtgroen, kaki of een iets dieper groen kunnen perfect. Maar denk ook de andere trendkleur lila.”

(Lees verder onder de post.)

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht dat is gedeeld door @josefienweyns Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“En nog een combinatie die dit seizoen hot is: rood en roze. Een mix die je overal bij fashionista’s spot. Oranje en roze vormen eveneens een succesformule en zijn een geliefde streetstyle combinatie deze zomer. Maar ook een monochrome look in fuchsia is leuk. Al is dat misschien voor durvers.”

Hoe dan ook, probeer het vooral zelf en begin klein. “Er zijn veel accessoires zoals tassen en schoenen in de trendkleur, waar je mee kunt starten. Op het werk staat een roos pak heel leuk. En hipsters kunnen gaan voor een roze wijde jeans met cropped top. Als het formeler moet, kies dan naast de felle tint voor een combinatie met oudroze. En werk je outfit af met neutrale tinten zoals beige en crème.”

Een blijvertje?

“Voor mij is ‘hot pink’ echt een to go-kleurtje. En eentje dat we lang zullen blijven zien in de collecties. Het blijft een grote trend op de catwalk voor 2023”, besluit Sarah. “Roze wordt zeker weten een tijdloze kleur. Er wordt nu al een érg roze zomer in 2023 voorspeld.”

Lees ook: