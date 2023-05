De KLASFOTO. Zo zag zangeres Lady Linn eruit als klein meisje. “Ik haalde vaak stoten uit”

Je mama én papa als leerkracht? Het overkwam zangeres Lady Linn (41), Lien De Greef, in de lagere school en in het middelbaar. Voor onze reeks in NINA herbeleeft ze haar eerste communie. En net als haar nieuwe album ‘Trilogy’ klinken de verhalen van toen als muziek in de oren. “Op de eerste schooldag klopte ik iemand een bloedneus.”

“Dit is een foto uit het eerste leerjaar, de dag waarop we onze communie deden. Ik was tevreden met mijn jurk, had een froufrou en mijn haar was ingevlochten. Een jaar later ging de schaar erin, want ik wilde per se een carreetje met een wipstaartje, zo’n palmboom. Mijn papa gaf les aan onze klas in de gemeenteschool in Melle.”

Volledig scherm Uiterst links klasgenote Liesbet, midden Lady Linn en rechts meester Jan. © rr

“Ik vond dat heel plezierig, want hij was de grappige meester. Elke maand mochten we een boekje maken en moesten we dus een verhaal verzinnen, maar we konden nog maar pas schrijven. Dus vertelden we aan mijn papa terwijl hij alles typte op zijn computer.”

“Die boekjes liggen nog bij ons thuis. Mijn mama was een gepassioneerde leerkracht esthetica. Bij haar sloot ik mijn zesde middelbaar af, de cirkel was rond. Naar gelijk welke school ik ging, er was een ouder aanwezig. (lacht)”

Quote Mijn ouders hadden een micro en daarin zong ik als klein kind het nummer dat ik later zélf coverde: ‘I Don’t Wanna Dance’. Lady Linn

“Op de eerste schooldag was dat tof, anders kende ik niemand. Dat was ook zo’n dag dat ik telkens stoten uitstak. Zoals iemand een bloedneus kloppen. We stonden in de rij en met mijn elleboog botste ik op Frederik zijn neus. Een juffrouw riep luid en was kwaad, maar ik deed het niet expres. Ik viel ook geregeld tijdens de eerste dag school. Mijn knieën waren altijd geschaafd. Ik begrijp nog altijd niet waarom ze de koer vol met zulke mottige en ongelijke tegels leggen. (lacht)”

Volledig scherm Lady Linn toen en nu. © Pieter-Jan Vanstockstraeten/Photonews

“Ik was een braaf kind met goede punten, maar mijn ouders hielpen me wel altijd. Handig, al moest ik soms zeggen: ‘Nee, laat mij gerust. Ik doe het liever zelf.’ Toen ik iets ouder werd, begon ik tijdens de les wel iets meer te babbelen met vriendinnetjes. Daar kreeg ik soms straf voor.”

“En ik was altijd aan het zingen, vooral thuis. Mijn ouders hadden een micro en daarin zong ik als klein kind het nummer dat ik later zélf coverde: ‘I Don’t Wanna Dance’. In die tijd al enkele jaren een hit!”

Wat zegt de leerkracht en de klasgenoot?

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Liesbet: “Voor onze eerste communie gingen we vaak liedjes oefenen in de kerk en kregen we valse hosties. Degenen die mochten voorlezen, waren de ‘coole’. Lien en ik waren daarbij. (lacht) We deden altijd superhard ons best. Mijn kapsel was vreselijk, ik vond dat Lien mooier haar had. Ik was ook jaloers op haar handschrift: netjes, ordelijk, en ze gebruikte meerdere kleurtjes. Dat weet ik nog, omdat ze in mijn vriendenboekje stond.”

“Ze had een zalige felpaarse jas, met zwarte stippen en vanbinnen fluogeel. En guitige bolle wangetjes. Als Lien en ik elkaar toevallig tegenkomen, lijkt het wel gisteren. Ze is even vrolijk en empathisch. Haar papa, meester Jan, is een voorbeeld voor mij als leerkracht. Hoe hij verhalen kon ­vertellen met die stemmetjes en zijn ­mimiek, we hingen aan zijn lippen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Jan: “Ik vond het fantastisch om mijn eigen dochter te leren lezen en schrijven. Als we de poort binnenwandelden, werd ik ‘meester’, eenmaal een stap buiten werd ik weer ‘papa’. Wanneer Lien een verhaal over thuis vertelde, reageerde ik net zoals bij de andere kinderen, alsof ik er zelf niet bij was geweest. Ik nam de kinderen ook op sleeptouw met onnozelheid. Ik struikelde of liet iets vallen, zo had ik altijd hun volle aandacht.”

“Wanneer ik het bord afveegde, gooide ik de natte spons ‘per ongeluk’ door het ­lokaal. Het klasje van Lien was braaf, maar dat zijn ze eigenlijk allemaal op die leeftijd. Je kan ze makkelijk boeien. Lien was een aangenaam kind en zocht nooit conflicten. Bij vele dagelijkse activiteiten verzonnen we een liedje: bij het wassen, aankleden, slapengaan ... Toen al merkten we dat Lien muzikaal talent had.”

Elke week pronkt een bekende Vlaming met nette haren en een keurige outfit op een klasfoto uit de oude doos. Ze vertellen over het kind dat ze waren en de persoon die ze geworden zijn.

Lees ook in dit dossier: