DE KLASFOTO. Zo zag VTM-journaliste Julie Colpaert eruit als puber. “Ik leerde mijn vriendin snoep eten”

VTM-journaliste Julie Colpaert (43) blikt met ons terug op het derde jaar middelbaar op de strenge uniformschool Barnum in Roeselare. Zwarte rockkledij en grunge waren toen helemaal in, en toen Kurt Cobain stierf, huilde Julie mee met de rest van de klas. “Ze hoorde bij de stoere bende, maar ze was verfijnder, meer uniek”, herinnert klasgenote en beste vriendin Mieke zich.

Elke week pronkt een bekende Vlaming met nette haren en een keurige outfit op een klasfoto uit de oude doos. Ze vertellen over het kind dat ze waren en de persoon die ze geworden zijn.

“We kwamen ’s morgens aan en hingen onze jas meteen aan de kapstok om hem in te wisselen voor een blauwe schort met vichyruitjes. Dat zes jaar lang. Verder droegen we ­alleen blauw, wit, grijs en zwart. Het meisje naast mij had een zwarte trui aan bóven haar schort, wat eigenlijk al rebels was. (lacht)”

Volledig scherm Julie Colpaert © Kristof Ghyselinck

Quote Mijn schort hangt nog altijd als aandenken in mijn kast. Julie Colpaert

“Het was de periode van de grunge met bijbehorende zwarte rockkledij. Toen Kurt Cobain stierf, huilde de hele klas. Op een bepaald moment mochten we geen zwart meer dragen, het was té. Dat lijken gekke tijden, maar we vonden Barnum een toffe school. Mijn schort hangt nog altijd als aandenken in mijn kast.”

Julie en haar vriendinnen hadden een vast ritueel na school

“We waren een heel grote groep meisjes, allemaal vriendinnen. Met Mieke en Lies heb ik na dertig jaar nog altijd een band. Vlak bij onze school was De Fruitkorf, een buurtsupermarktje. Lies kreeg wat zakgeld mee, ik niet. Maar zij at thuis nooit snoep dus ik moest haar alles leren eten: van een Twix tot zuurtjes. Elke dag naar dat winkeltje en al babbelend richting die trein. Dan kwamen we thuis en pakten we de vaste telefoon om nog een uur te bellen.”

“We hadden ook een soort donkergroen plastic op onze lessenaar, ‘het zeil’. Om van lokaal te veranderen, legde je alle boeken in het midden en flapte je het dicht. Een beeld dat ik zo voor me zie.”

Volledig scherm Midden: Julie, uiterst rechts: klasgenote Lies, links: klasgenote Mieke en titularis Els. © rr

“Onze school stond bekend als moeilijk. De lat heb ik voor mezelf altijd hoog gelegd en misschien is dat daar nog versterkt. Maar ik aardde er goed. Onze titularis en leerkracht Nederlands was ­begaan met onze klas. Ik weet niet of ze me nog herinnert en ook niet of iemand voorspelde dat ik journalist zou worden. Ik heb dat toen nooit uitgesproken. Ik had een toffe jeugd en een rimpelloze schoolcarrière, waar ik op een vrolijke manier doorheen fietste. Dat bepaalt in grote mate je leven, dus ben ik heel dankbaar.”

Wat zeggen de klasgenoten en klastitularis?

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lies Decorte: “Ik denk dat Julie iets stouter geworden is, ik iets braver. Zo houden we elkaar een leven lang in evenwicht. Af en toe vergat ik te studeren en schreef ik formules op ‘het zeil’. Ook was er een opvoeder die in de eetzaal op onze linten ging staan als die loshingen, dan vielen we met plateau en al op de grond. Een job in de media? Dat zag ik wel al in Julie. Soms onderschatte ze zichzelf, maar ze was én is tot veel in staat.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Mieke Decoopman: “Iets wat in de mode was, werd afgeschaft op onze school. Dus deden we een zitstaking: na de middagpauze gingen we niet meer naar de les. ‘Wij willen zwart’, riepen we als volleerde newwavers. (lacht) Al heeft het niet gewerkt, we hebben er toch lang gezeten.”

“Julie staat op de klasfoto hoe ze nog altijd is: een klassevolle rockchick. Ze hoorde bij de stoere bende, maar ze was verfijnder, meer uniek. Wij met onze vette kop, zij met haar zwarte fijne sjaaltje, en net dat typeert haar. Je hoeft in de media geen grote klep te hebben om geliefd te zijn. Zo was Julie ook op school: onopvallend opvallend. Ik ben zo fier op haar!”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Els Deblaere: “Toen ik Julie de eerste keer op televisie zag, dacht ik: moh jongens toch, ik heb les gegeven aan dat meisje. Julie was een voorname leerling, maar eerder ­timide. Ik had nooit gedacht dat ze het in die branche zou waarmaken. Net omdat ze niet de leerling was die opviel. Buiten de lijntjes kleuren kon in onze school trouwens toch niet. (lacht)”

Lees ook: