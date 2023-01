DE KLASFOTO. Zo zag actrice Tine Priem er uit op school. “In het zesde leerjaar kreeg ik mijn eerste kus”

“Wij zijn vroeger samen naar een fan-dag van ‘Thuis’ geweest.” Volgens vriendin en klasgenoot Freija stond het in de sterren geschreven dat Tine Priem (34) ging acteren. Op school was ze ook al een sociaal en onbezorgd tienermeisje. Tine blikt terug op haar eerste kus, de populairste meisjes die pesten én de stress voor spreekbeurten. “Bij dat vak was het altijd met de hakken over de sloot.”

“Zowel in de kleuterklas als in het lager onderwijs zat ik op de Mijlpaal in ­Drongen. De speelplaats was er groot, dus vroeg ik aan mijn klasgenootjes om een sprintje te trekken. Ik belandde met mijn tanden op een betonnen zitje omdat ik wilde winnen. De weken daarna mocht ik alleen sandwiches eten en die doopte ik in mijn ­chocomelk. Die barst in mijn tand heb ik nog altijd. Mijn eerste kus was in dat zesde, met Robin, de grote en blonde jongen. Het was een prachtige tijd van flippo’s, rekkers, springtouwen en knikkers.”

Volledig scherm Klasfoto van Tine Priem. © rv

“Het populairste meisje van het zesde leerjaar ­besloot dat ik haar beste vriendin mocht zijn. Ik vond dat cool, maar voelde ook dat ik er niet honderd procent bij hoorde. Soms ging ze pesten, en dat kon ik niet. Achteraf checkte ik bij die klasgenootjes of alles oké was. Al kwam ik nooit tussen uit angst om zelf gepest te worden. Ik probeerde elk klasgenootje tevreden te houden.”

“Nu ben ik iemand die opkomt voor anderen én voor mezelf. Freija was een intens vriendinnetje. Lynn en ik kwamen toen minder goed overeen, want ik nam haar beste vriendin Freija af. Het typische verhaal dus. (lacht) Pas in het middelbaar is het gegroeid en nu zijn we nog altijd hele goede vriendinnen.”

“Zeggen dat ik in het zesde leerjaar niet eens spreekbeurten durfde te geven”

“Bij meester Tijl mochten we vooraan op het bord schrijven om zinnen aan te vullen. Dat gevoel van het witte krijt, heerlijk. Hij was een supergoede leerkracht, creatief en correct. Mijn vier op tien voor wiskunde herinner ik me ook. Bij dat vak was het altijd met de hakken over de sloot. In het vierde middelbaar had ik zo een B-attest en koos ik voor de kunsthumaniora. Een geluk bij een ongeluk.”

Volledig scherm Tine Priem. © Dieter Bacquaert / rv

“En zeggen dat ik in dat zesde leerjaar niet eens spreekbeurten durfde te geven. Ze hoefden nog maar mijn naam te zeggen en mijn wangen gloeiden al. Nu heb ik dat nog. Het moment waarop ik me voorstel op een auditie, ga ik nog altijd dood van de stress.”

“Ik dubbelde mijn zesde en zat voordien met Tines grote broer in de klas. Een tof moment was het feestje bij meester Tijl, thuis in Deinze. Tine weet dat ook nog, want we hadden het er laatst over. Daar leerde ik de klas en Tine heel goed kennen.”

“Ze was enthousiast, had altijd veel vrienden en was niet de stille leerling. Al had ik nog niet door dat ze actrice zou worden. Wel is er een filmpje waarop ze met haar nieuwe micro, gekregen van de sint, fier aan het performen is voor de camera.”

“Ze is nog altijd die sociale persoon van toen, die veel lacht en het positieve in alles ziet. Uiterlijk is ze wel veranderd; op de klasfoto had ze nog bruin haar en veel krulletjes. We komen nog altijd samen met onze vriendinnen van het middelbaar. Ik woonde niet ver van Tine en we fietsten samen naar het atheneum. Dat het contact gebleven is, vind ik bijzonder en vooral heel leuk.”

“Superfijn om die klasfoto nog eens terug te zien, ik heb hem zelf niet meer. Zowel op school als daarbuiten hebben Tine en ik toffe momenten beleefd. We hadden dezelfde interesses en spraken in het weekend regelmatig bij elkaar thuis af.”

“Hoewel we heel wat afkletsten, brachten we de meeste tijd door met het instuderen van de danspasjes van Steps: onze favoriete muziekgroep. We verzamelden ook knipsels van die popgroep uit magazines zoals de Joepie.”

“Tine was geliefd bij de hele klas omdat ze altijd zo vriendelijk was en voor een komische noot zorgde. Haar grote droom was om actrice te worden zoals Julia Roberts en Cameron Diaz. Een rol in ‘Thuis’ leek haar vroeger ook al de max. We zijn zelfs samen naar zo’n ‘Thuis’-dag ­geweest. Dat die droom in vervulling is gegaan, vind ik ongelooflijk.”

