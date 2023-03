DE KLASFOTO. Zo zag acteur Axel Daeseleire eruit als kleine jongen. “De Daeseleires? Allemaal wildebrassen”

Dat presentator en acteur Axel Daeseleire (54) graag de grenzen aftast, zagen we in ‘Axel Opgelicht’ en ‘Eenmaal Andermaal’. Maar ook als klein mannetje stak hij graag kattenkwaad uit. Voor onze reeks waarin BV’s een oude klasfoto delen , haalt hij voor ons zijn beelden uit de seventies en stoute kinderlijke herinneringen boven. “Op de nieuwe school deed ik in het tweede jaar níéts meer.”

Acteur Axel Daeseleire: “Negen jaar zat ik op het Sint-Lievenscollege in Antwerpen. Heel streng was die school niet, toch tikten leraren ons eens op de vingers met een regel of kreeg je een peer rond jouw oren. Meneer Bourdeaud’hui uit het eerste leerjaar deed zoiets niet. Hij was een ongelooflijk zachte man die begaan was met zijn leerlingen. In zijn klas had ik een grote verwondering voor alles rondom me. Ik was een dromer, net iets meer dan anderen.”

Volledig scherm Axel Daeseleire toen en nu. © Kristof Ghyselinck / RF

“We hadden de grote speelplaats, met achteraan een stukje bos en konijnenhokken. Ik wandelde daar in mijn eentje door en herinner me nog vlijmscherp die herfstgeur van natte bladeren. Uren kon ik naar die konijnen staren. Als zesjarige was het mijn klein geluk, noem dat gerust gevoelig zijn. Ik heb nog altijd die verwondering bij kunst of wandelingen.”

“De zomer van ‘77? Dan hingen we de clown uit in de tuinen van het koninklijk museum”

“Spelen met andere kinderen deed ik zeker, maar natuur vond ik interessanter. Daarom waren de scouts mijn hobby. Rik zat er samen met mij, al zijn we nu beter bevriend. Mijn beste vrienden waren in het eerste leerjaar voornamelijk Eric en Lode. We haalden wel wat kattenkwaad uit. Met Eric ben ik in de zomer van ‘77 de clown gaan uithangen in de tuinen van het koninklijk museum. We staken bommetjes af of gingen naar de fopwinkel.”

Volledig scherm v.l.n.r. leerkracht Guy Bourdeaud'hui, vriend Rik Dupain, klasgenoten Eric Verbiest en Lode Laats en Axel Daeseleire. © RF

“Tot het vijfde middelbaar was ik geen dwarsligger, maar op mijn vijftiende veranderde ik van school. Mijn ouders vonden het een betere optie, minder laks. Op de nieuwe school deed ik het tweede jaar niets meer, het rommelde wat thuis. Eigenlijk wou ik op Sint-Lievens blijven, want ik voelde mij er perfect op mijn plaats. Ik had er mijn vrienden, en beleefde er met hen een hele mooie en boeiende tijd.”

Wat zeggen de klasgenoten en de leerkracht?

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Guy Bourdeaud’hui: “Ik herinner me Axel als de dag van gisteren. Hij was heel aangenaam. Toch kan ik wat stoten vertellen. (lacht) Zo gaf ik les over de dieren en de volgende dag stond Axel in de klas met een kartonnen doos. ‘Dit is mijn poes’, zei hij. ‘Laat ze hier maar, ik neem ze straks terug mee’.”

“Of toen hij ’s middags niet kwam opdagen. Hij at over de middag thuis, het kon dat hij zich daarna in de gangen verstopte. Uiteindelijk liep hij de klas binnen met één van zijn ouders: ‘Meneer, excuseer hem.’ Axel ging thuis naar het toilet, kroop daarachter en bleef met zijn hoofd tussen de buis en de muur vastzitten. Ze hebben een loodgieter moeten bellen om hem los te krijgen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lode Laats: “Axel was mijn beste vriend. In het eerste leerjaar zaten we braafjes aan onze lessenaar vol bewondering naar de leerkracht te luisteren. Zijn stevige baard en kostuum imponeerde ons, maar we hadden veel respect voor hem. Later gingen Axel en ik veel ravotten. In de pauzes liepen we door de gangen van het grote college of kropen we op ijzeren rekken op de speelplaats. Dat mocht niet, maar we stookten elkaar op. Onze interesses veranderden, toch blijft Axel één uit de duizend.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Rik Dupain: “Die veel te korte shortjes waren in de mode. Verder zaten we met veel jongens in de klas en speelden we altijd samen op de speelplaats. Ik herinner me Axel vooral vanaf het derde leerjaar, omdat ik de eerste twee jaar minder op school was door enkele operaties. Axel en ik zaten samen in de scouts: dat waren tijden. We groeiden pas later echt naar elkaar toe. Nu met zijn programma en mijn veilinghuis, kruisen onze paden weer. Hij helpt me graag en is joviaal. Als klein mannetje ook al.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Eric Verbiest: “Axel en ik beleefden heel wat in onze jeugd. Maar het bloedde dood, want ik kreeg verkering en hij veranderde van school. Ik denk dat hij mijn dochters vaker tegenkwam in het uitgaansleven dan mijzelf. (lacht). Axel had nog drie broers, allemaal wildebrassen. De in mijn ogen ‘bravere’ broer was de oudste. In dat eerste waren we beste vriendjes en ook het uitgaansleven ontdekten we samen. Daarna probeerde Axel rechten, maar dat lukte niet. We zeiden: ‘Jij moet acteur worden’. Het is hem mooi gelukt.”

Elke week pronkt een bekende Vlaming met nette haren en een keurige outfit op een klasfoto uit de oude doos. Ze vertellen over het kind dat ze waren en de persoon die ze geworden zijn.

Lees ook: