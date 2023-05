DE KLASFOTO. Zo was Margriet Hermans als puber. “Ik vond een beugel in de wc’s en stak hem in mijn mond”

“De directrice, zuster Julia, was een vreselijk wezen.” Voor onze nostalgische jeugdreeks in NINA blikt Margriet Hermans terug op haar tijd in het middelbaar. Hoewel ze op een katholieke school zat, liet het ‘dikke meisje’ zich niet in een keurslijf stoppen door de nonnetjes. “Ik verzon dat de bus ­vertraging had. Tot de leerkracht ontdekte dat ik amper een paar meter te voet moest doen.”

“Ik zat op het Heilig Graf in Turnhout en op die klasfoto was ik veertien. Ik had kort haar tegen mijn zin. Mijn vader stond daarop, want we hadden thuis een bakkerij, en lang haar paste niet. Het moet op die foto lente zijn; we hadden geen jas aan. Het uniform was ik al gewend vanaf het eerste leerjaar, ik vond het makkelijk. Ineens werd het afgeschaft. Wel, ik vond dat fout. Nu zoekt de jeugd ook manieren om op elkaar te lijken.”

“Op die plek van de klasfoto, aan de trappen, zaten we geregeld. Ik vond eens een beugel in de toiletten, aan de lavabo. Ik stak hem in mijn mond, want ik wilde er zelf ook graag een ­ondanks mijn recht gebit. Pas na drie dagen gaf ik hem af in het secretariaat.” (lacht)

De klasfoto van Margriet Hermans uit 1968. Links: Margriet en rechts: klasgenoot Eveline Heylen.

“Ik woonde in ­dezelfde straat van de school, de Paterstraat. Toch was ik altijd te laat. Ik verzon dan dat de bus ­vertraging had, tot de leerkracht ontdekte dat ik amper een paar meter te voet hoefde te doen. Ik zat niet op mijn plek op een katholieke school, ik heb nooit geloofd. Maar mijn vader zei: ‘Kindje, zwijgt, als je achttien bent, doe je wat je wil.’ Ik was eigenlijk niet heel oppervlakkig, want ik dacht al na over zulke dingen.”

Quote Mensen zeggen wel: ‘Werd je niet gepest, want je was zo dik?’ Margriet Hermans

“De nonnen gaven nog les, wiskunde en Nederlands. De directrice, zuster Julia, was een vreselijk wezen. Dat jaar smeten de zusters letterlijk hun kap over de haag. Toen we na de zomer terug naar school gingen, droegen ze hun habijt niet meer. Sommigen herkende je amper nog.” (lacht)

“Op deze foto herken ik niemand, buiten Eveline. Als ik een oud-klasgenoot uit een ander jaar toevallig zie, merk ik wel dat ze fier zijn. Dat doet me echt plezier. Misschien omdat ik als kind sociaal was. En natuurlijk was ik ook een dik meisje, dus iedereen zag me. Ik viel op. Mensen zeggen wel: ‘Werd je niet gepest, want je was zo dik?’”

Margriet Hermans nu en toen.

“Maar nee, dat gebeurde nooit! Ik was een heel gelukkig kind, dat zie je. Ik was al een podiumbeest, deed schooltoneel en hield van zingen. Ik had ook een clubje vriendinnen met Eveline, oh my god. Dat heette Klavertjevier, ook al waren we maar met drie. (lacht) Thuis vond ik een prachtige, groene stof waar we klavertjes uit knipten. Mijn moeder was furieus; ze wou er een maatpakje van maken. Die dag was het gedaan met de club.”

Wat zegt het klasgenootje?

Eveline: “Margriet woonde in de bakkerswinkel en mijn groottante had de Supershop, een droogkuis, schuin tegenover de school. We wandelden samen naar huis en onze ouders kenden elkaar goed. Als ik haar nu tegen het lijf loop, lijkt er geen tijd verstreken. Het gesprek valt in de plooi en ze heeft dezelfde smakelijke lach.”

“Margriet was een mondige, vrolijke leerling. Ze zat vol deugnieterij, maar nooit met kwaad opzet. Ik denk wel dat ze afzag met sommige leerkrachten, omdat ze heel open was voor die tijd. Bij de nonnen was het soms beter om je in te houden.”

Quote Mensen naar de mond praten? Dat zit minder in haar aard. Klasgenoot Eveline Heylen

“Margriets politieke carrière is geen verrassing: ze had altijd al haar eigen ideeën. Misschien maakte die job haar wel ­ongelukkig, want je moet er mensen naar de mond praten. Dat zit minder in haar aard. Ook zingen kon ze al, in het koor of tijdens ons schoollied.”

“Onze uniformen kochten we in een winkeltje op school. De nonnen raadden ons aan om een grote maat te nemen, zodat we de rok tot het zesde konden afdragen. (lacht) In de taille rolden we hem dus vier keer op. Wat een gedoe!”

