DE KLASFOTO. Muzikant Stijn Meuris over zijn tumultueuze schooljaren. “Ik was een absolute ADHD’er”

Zanger Stijn Meuris (58) keert voor onze nostalgische jeugdreeks in NINA terug naar Limburg in 1981, toen zijn muziekcarrière ontsprong. Muziek zat immers al van jongs af aan in hem: zijn eerste bandleden vond hij in de klas. Zijn rock-’n-rolldroom gaf hij daarna voor niets of niemand op. “Mijn vriendin wilde dat ik stopte. Dat ik haar volgde was een vergissing die ik later nooit meer maakte.”

Stijn Meuris: “In mijn herinnering was deze klasfoto vlijmscherp. (lachje) Ik zat in het vijfde middelbaar op het koninklijk atheneum in Pelt. De man naast me, met zijn hand voor mijn kruis, is Luc Vrancken. Een bekende tv-producer die recent overleed, een heel goede jeugdvriend van me. Hij was exact zo oud als ik en zat ook in onze eerste muziekgroep Gruppenbild, als bassist.”

“De jongen rechts van me heette Brian. Hij was onze toetsenist en Marc onze gitarist. Die foto was het begin van de muziek. Met Gruppenbild, letterlijk groepsfoto, deden we mee aan Humo’s Rock Rally in 1982.”

“Je ziet een beetje dat we een stoute klas waren, met behoorlijke rock-’n-roll. Ik zou het geen keurige outfits noemen. (lachje) Eddy met zijn punkkapsel bijvoorbeeld. Voor die tijd was dat een tamelijk atypisch beeld. Een klasfoto op het katholiek college zag er anders uit. We hadden een close band met leerkrachten die we op punkconcerten tegenkwamen, op en naast het podium.”

“In dat vijfde buisde ik. Daarvoor was ik bij de besten, maar ik was school kotsbeu. Ik was een absolute ADHD’er, wat in die tijd nog niet bestond. Ik verloor mijn klasgenoten uit het oog. Een halfjaar geleden was er een reünie. Confronterend, want je ziet hoe iedereen veroudert. Bij jezelf merk je dat minder.”

‘Satelliet Suzy’ kwam er dankzij een meisje in de klas

“Mijn toenmalige vriendin sprak de historische woorden: ‘Ik vind dat je lang genoeg met muziek bezig bent.’ Toen was ik zestien. (lacht) Vreemd genoeg volgde ik haar; een vergissing die ik later nooit meer maakte. In een vlaag van overmoed zei Eddy: dan zal ik wel zingen. Ik ging nooit kijken, zelfs dat mocht niet. Maar ik hoorde achteraf dat het verschrikkelijk was.”

“In onze klas zat ook Suzy, het meisje met de lange jas. In de studio moesten we met Noordkaap snel een titel bedenken voor een mogelijke single. Toen dacht ik aan een meisjesnaam: Satelliet Suzy klonk lekker. Ze vroeg me een paar keer of het nummer over haar ging. Ja, Suzy, ja!” (lacht).

Wat zeggen de klasgenoten?

Marc: “Stijn en ik zagen elkaar net terug op de begrafenis van Luc. In onze schooltijd waren we wel heel close én fanatiek met muziek bezig. We speelden het samen en gingen ook naar concerten. ­Eigenlijk waren we niet bezig met school, het was de wereld daarbuiten die ons bezighield. En die ontdekten we samen.”

“Stijn en ik waren beiden gek op de schrijver Godfried Bomans. Het was tegen elkaar op: wie leest het eerst zijn boek? En ook de absurde humor zoals in Monty Python’s Life of Brian deelden we. Die film zagen we de eerste keer in de cinema in Eindhoven.”

“Het atheneum was best bijzonder: opgebouwd uit tijdelijke containers die er uiteindelijk dertig jaar stonden. Er waren dus geen verdiepingen, maar op een bepaalde manier was dat gezellig. Ook met die bomen buiten. We lachten dat we de school met een goede schroevendraaier uiteen konden draaien.”

Eddy: “Mijn mooiste herinnering met Stijn was tijdens onze klasreis naar Engeland, waar we twee weken les kregen. We sliepen met zeven op een hotelkamer en ik viel letterlijk uit bed van het lachen. Waarschijnlijk om flauwekul, maar Stijn had zo’n gevoel voor humor. De tweede week verbleven we samen in een gastgezin in Whitby. Daar heerste de werkloosheidscrisis. Het gezin bracht ons met de auto ergens heen en een paar kilometer verder vielen we stil: de benzine was op en het geld ook. We gingen te voet verder.”

“Ik kwam pas vanaf het vierde in de klas van Stijn terecht, want ik werd buitengegooid op het college twee kilometer verderop. Ik droeg een luipaardbroek met scheuren, verfde mijn haar in vijf kleuren en lakte mijn nagels. Dat pikten ze daar niet. Op het atheneum was er een vrijere sfeer. Hier mocht eigenlijk alles en zaten er geen brave leerlingen. (lacht)”

