De KLASFOTO. Heidi Van Tielen had als tiener de tijd van haar leven. “Mijn vriendjes moesten altijd ouder zijn”

Veel te veel ‘smoskes’ eten en mottig in de les zitten, zo zag een doorsnee schooldag van Joe-radiopresentatrice Heidi Van Tielen (37) eruit. In onze reeks waarin BV’s een oude klasfoto delen , denkt ze terug aan haar deugnieterij als tiener. “Ondanks onze uniformen zochten we manieren om te experimenteren.”

“Op de klasfoto had ik mijn haar vreselijk geblondeerd. (lacht) Ik kleurde mijn lokken al sinds mijn twaalfde en ook mijn oudere zus Erika mocht dat van onze ouders. Net voor deze foto genomen werd, waren mijn haren oranje. Toen ik ontkleurder zag in het Kruidvat, dacht ik dat het de rossige kleur zou wegnemen.”

Volledig scherm Linksboven klasgenote Melissa, rechtsboven Heidi en onderaan klasgenote Marie. © rr

“Maar alle kleur ebde weg, waardoor ik opeens een witte coupe kreeg. In de loop van het middelbaar heb ik al mijn vriendinnen hun haar gekleurd. Ondanks onze uniformen zochten we manieren om te experimenteren. Ook van onze schoenen kon je afleiden welk type iemand was. Degene met Timberlands en Scapa-pulletjes hadden eerder een snobistische stijl. Al waren dat ook lieve meisjes, hoor.”

Quote Mijn vriendin­nen en ik, een groepje van zeven, hingen sterk aaneen. We hebben elkaar nooit meer losgelaten. Heidi Van Tielen

“Ik had allerlei schoeisel: Kickers, Palladiums en ook die Timberlands. Je kon me moeilijk onderbrengen in één specifieke groep. Mijn vriendinnen en ik, een groepje van zeven, hingen sterk aaneen. We hebben elkaar nooit meer losgelaten en spreken nog elke twee maanden af.”

Volledig scherm Heidi Van Tielen nu en toen. © JOE/ rr

“Onze traditie op school was om elkaars middageten voor te bereiden. Op een dag hadden we het plan om zoveel mogelijk smoskes te eten. Een vriendin maakte ze voor ons, maar had ze niet goed doorbakken. In de namiddag zaten we mottig in de les. Later, toen ik met leerkrachten sprak, hadden ze het altijd over ons groepje. Volgens hen tetterden we te veel, maar hadden we goede bedoelingen. We stoorden de lessen niet en haalden goede punten.”

“Tot het vierde middelbaar hoefde ik daar geen moeite voor te doen. Verder zaten er weinig jongens in onze klas, want het was voordien een meisjesschool. In het vijfde had ik mijn eerste vriendje, maar die moesten altijd iets ouder zijn. (lacht)”

Heidi’s klasgenoten en vriendinnen: “Tegenwerken deden we niet. Kattenkwaad uithalen wel”

Melissa Eysackers: “Als we met de vriendinnen afspreken, lijkt het nét vroeger. Ook met Heidi, wij vertrouwen elkaar blindelings. Zo mocht ik vroedvrouw zijn tijdens haar bevalling. Ik vond het prachtig dat ze die vraag aan me stelde. Tijdens de speeltijden zaten we altijd samen op de banken te keuvelen, en een paar vriendinnen zaten op de grond. Dat laatste mocht niet, de school was behoorlijk streng.”

Quote Heidi sprak heel mooi Algemeen Nederlands. Haar ouders, beide leerkrach­ten, gaven die verzorgde taal mee. Melissa

“We vonden het een onnozele regel, maar tegenwerken deden we niet. Hoogstens kattenkwaad uithalen, zoals een propje tegen het raam gooien als de leerkracht niet keek. Dat verhaal van die smossen, ik word nog ziek als ik eraan denk. We aten er vijf per man, alleen waren ze niet goed afgebakken. (lacht) Heidi sprak heel mooi Algemeen Nederlands. Haar ouders, beide leerkrachten, gaven die verzorgde taal mee. Voor ons is ze dezelfde gebleven. Wij zien haar niet als dé BV van de klas, wel als onze lieve vriendin.”

Marie Caes: “Heidi en ik hebben samen ons middelbaar doorlopen. Dat was een onbezonnen tijd, zes jaar lang. Nu zien we elkaar ongeveer om de twee weken. Heidi koppelde me zelfs aan mijn man. (lacht) Onze uniformen waren handig, maar toch rebelleerden we er voorzichtig mee. Onder de blauwe trui moest je een lichtblauw streepjeshemd dragen. Alleen het kraagje was zichtbaar, dus knipten we de rest van het hemd simpelweg af. Dat vormde toch alleen maar lelijke ribbels onder onze pull, vonden we.”

Quote Aan het einde van het middelbaar gingen we af en toe eens op stap. Marie

“Iets later, tijdens onze 100 dagen, speelden we elfen na. Mijn haar moest dus blond zijn en dat regelde Heidi. Ze was heel goed in haar kleuren. (lacht) Aan het einde van het middelbaar gingen we af en toe eens op stap. Bij ons in Merksem had je een zaal waar scoutsfuiven werden georganiseerd met de legendarische naam De Volkslust. Maar uitgaan belemmerde nooit onze punten. Heidi was een slimme, leuke en geliefde leerling.”

