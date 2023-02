DE KLASFOTO. Een 10-jarige Luc Appermont? Die zag er zo uit. “Ik was een uitblinker in spreekbeurten en gedichten”

“In de klas was ik een dromer en viel ik niet op. Al wilde ik dat wel”, vertelt Luc Appermont (73) over zijn 10-jarige zelf. De tv-presentator zat toen vaak in zijn eigen wereldje, maar steeg buiten de lessen om tóch boven het gemiddelde uit. Hij blikt terug op het strenge schoolleven in de jaren 60. “Een voor een kropen we via een opstapje op die kameel. Wat een tijd.”

“Van mijn zesde tot mijn twaalfde zat ik op de Lagere Broederschool in Bilzen. Op de klasfoto van het vijfde leerjaar zie je drie rijen banken. Op de verticale rij links, dicht tegen het raam, wzaten de bollebozen die negentig procent haalden. Het toeval wil dat ik er zat toen de foto werd genomen, tevens de eerste en de laatste keer. Je ziet me er heel fier met mijn kopje in de lucht poseren.”

“Op de rij uiterst rechts zaten de minder goede leerlingen. Achteraan was er een bank losgekoppeld van de andere: de ezelsbank, waarop je terechtkwam als je iets uitspookte of slecht scoorde. Je werd dan publiekelijk vernederd. Ik nam er ook een week plaats, wellicht omdat ik de meester van antwoord gediend had.”

Volledig scherm Klasfoto 1959. © Luc Appermont

“Er werd zeker met een lat op je knoken getikt of we werden in de kast gezet. Meester Govaerts deed dat zo niet. Hij was een talentvolle voetballer in de eerste klasse bij de voorloper van KRC Genk: ­Waterschei Thor. Op zondagmiddag ging ik met mijn vader naar de match kijken. Als zijn ploeg won, was het een vrolijke maandag. Maar o jee als ze verloren.”

“De meester kwam altijd aan in zijn tweedelige pak. Er stond een brede kast in de klas en het eerste wat hij deed, was zijn kostuumvest uitdoen en inruilen voor een grijze lange stofjas, tegen het krijt. Daarna volgden de begroeting en het gebed. Nog zo’n hele happening was de kameel. We moesten een voor een via een opstapje op dat beest gaan zitten. Ik denk dat duizenden mensen die foto in hun archief hebben. Wat een tijd!”

Volledig scherm Luc Appermont © Luc Appermont

Jawel: ook kleine Luc durfde niet over de bok

“Heel veel van wat daar gebeurde, zou vandaag niet meer kunnen. Al ben ik niet getraumatiseerd, ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken. Eigenlijk was het een toffe tijd. Ik was een gangmaker en probeerde uit te vissen wanneer meesters jarig waren. Dan organiseerde ik buiten hun weten om een feestje. Iedereen van de klas moest een frank in een potje doen en daarmee kochten we een cadeau en versierden we de klas. We hoopten op een hele dag geen les en dat lukte.”

“Voor de rest was ik jantje-middelmaat. In de klas was ik een dromer en viel ik niet op, maar wou dat wel. Waar ik al in probeerde uitblinken, waren spreekbeurten of gedichten. En ik zat zowel in het koor als bij de turnkring. Er volgde een voorstelling voor publiek: dat vond ik geweldig. Ik liep naar de bok, en bonk, ik stopte. Ik durfde niet meer. Het was mijn eerste publieke optreden. De blikken die ik toen kreeg ... (lacht)”

Guy Appermont: “Als kind bracht ik twaalf maanden in allerlei instellingen door, ik was een serieuze astmapatiënt. Sinds mijn veertiende ben ik er volledig van af. (glundert) Maar daardoor zaten mijn vriendjes een jaar hoger.”

“Ik trok in het vijfde leerjaar veel op met Luc en een buurjongen. Toen was het motto: samen uit, samen thuis. Daar spraken we trouwens Bilzers dialect. Al hield Luc zich meer bezig met het ABN (Algemeen Beschaafd Nederlands, red.) dat indertijd op school gepromoot werd. Zijn interesses lagen enigszins anders dan de mijne. Op de speelplaats was knikkeren mijn favoriete spel. Ik ging ook graag voetballen tijdens de speeltijd, maar Luc was geen fervente aanhanger van de balsport. Hij zat in zijn eigen wereld.”

“Het is zo lang geleden, sommige antwoorden moet ik schuldig blijven. Ik herken alleen de leerkracht op de foto, een hele goede voetballer. Ook de zoon van de rijkswacht, maar ik heb van niemand nog de coördinaten. Ik heb geen slechte herinneringen, op die ene straf na waarbij ik vooraan in de klas op mijn knieën moest zitten. Maar de uitermate goede herinner ik me ook niet. (lacht)”

