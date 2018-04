De IKEA huisdieren-collectie ligt nu ook in Belgische winkels Stijn Defoirdt en Margo Verhasselt

07 april 2018

11u00

Bron: VTM Nieuws, eigen berichtgeving 42 Nina Meubelgigant IKEA lanceert nu een collectie voor huisdieren. Denk: kussens, kastjes en speeltjes voor honden en katten. Volgens de winkelketen maken huisdieren deel uit van het gezin en verdienen ze dus ook mooie meubels. Zoals we het van Zweedse meubelgigant gewoon zijn, is het een betaalbare collectie die er ontzettend leuk uitziet. En goed nieuws, want de collectie ligt vanaf deze week eindelijk in de winkels.

De huisdierencollectie heet LURVIG, wat harig betekent in het Zweeds. Het gaat om hondenkussentjes, kattenbedden en mandjes voor je huisdier. In totaal zijn er dertig producten in verschillende maten en kleuren. De collectie ligt vanaf deze week in alle IKEA-winkels.

“Een op de drie mensen heeft een huisdier en die spelen en grote rol in het gezin. Wij vinden dus dat ook zij leuke meubels verdienen”, zegt An Laermans marketingverantwoordelijke van IKEA Zaventem.

Past bij andere meubels

“Het sterke punt van de collectie is dat sommige meubels passen bij de rest van het gamma van IKEA”, voegt Laermans toe. Een kattenkastje kan je bijvoorbeeld ook als nachtkastje gebruiken, ophangen aan de muur of in een andere IKEA-kast stoppen.

Het goedkoopste item is een voederbakje voor 49 cent, het duurste een zetel voor 49,99 euro.