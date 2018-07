De hitte brengt acne met zich mee, zo raak je ervan af mv

29 juli 2018

15u07 0 Nina Net in het hoogseizoen van de jurkjes met open rug en ontblote schouders duiken ze op: kleine venijnige pukkeltjes op je rug en borst. Ook onze gezichten blijven niet gespaard. Net nu, wanneer je écht geen zin hebt om een laag foundation op je gezicht te smeren. Vanwaar komen ze en vooral hoe zorg je dat ze wegblijven?

Het is je misschien al opgevallen. Twee weken aan een zwembad liggen, het is een waar wondermiddel tegen acne. Zon droogt je huid uit, dus ook je puistjes. Allemaal goed en wel op het eerste zicht, omdat de klachten verminderen. Maar onze huid gaat meer talg produceren om zich te beschermen. Dat is meteen ook de oorzaak voor de puistjes. Wat er dus voor kan zorgen dat je na je vakantie nog meer puistjes zal krijgen dan voordien.

Maar dat is niet de enige oorzaak. Door de hitte van de voorbije weken heb je waarschijnlijk al heel wat gezweet. Zweet op zich veroorzaakt geen acne. Maar zweet dat zich mengt met de oliëen in je poriën doet dat wél. Dat in combinatie met zonnecrème zorgt voor puistjes op je borst, rug en schouders.

Gelukkig zijn er wel een paar dingen die je kan doen om de schade in te perken.

- Gebruik een milde douchegel die niet te sterk geparfumeerd is en was je ook geen twee keer per dag met zeep. Té proper willen zijn kan er soms voor zorgen dat je huid net gaat overreageren. Je gezicht was je best in de ochtend en avond met water. Smeer altijd een zonnecrème op die speciaal voor het gezicht gemaakt is.

- Was je lakens, handdoeken en kussenslopen regelmatig in de zomer.

- Kies eventueel voor een mild wasmiddel voor de gevoelige huid voor je kleren, en wees zuinig met de sterk geparfumeerde wasverzachters.

- Pulk niet aan de puistjes en gebruik ook geen foundation om ze te verbergen, dat maakt de ontsteking alleen maar erger.

- Zorg er bij het douchen voor dat je restjes shampoo en conditioner altijd zorgvuldig van je afwast, zodat die niet voor irritatie kunnen zorgen.

- Vooral op je rug en schouders zijn verstopte poriën een belangrijke oorzaak van acne. Zorg voor luchtige kledij die je huid zoveel mogelijk laat ademen. Kies voor katoen en linnen, in plaats van synthetische stoffen zoals polyester.

- Wissel ook regelmatiger van beha dan in de winter.

- Ga je sporten bij warm weer, dan is het extra belangrijk om meteen daarna in de douche te springen. Spoel het zweet zo snel mogelijk van je af, zodat je poriën de kans niet krijgen om te verstoppen.