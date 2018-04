De grappigste YouTube-accounts voor wie moeite heeft met alleen zijn Margo Verhasselt

27 april 2018

08u09 0 Nina Alleen zijn is nooit leuk. Heb je echt nood aan gezelschap maar is er niemand beschikbaar? Dan kan je altijd een beroep doen op YouTube. Van studeren met een kat tot iemand die drie uur lang met jou aan tafel zit om je gezelschap te houden bij een dinertje. E r bestaan heel wat accounts die ervoor zorgen dat jij je niet alleen hoeft te voelen en dat op de raarste manieren. Een overzicht.

SOS Alleen studeren

Dit meisje en haar trouwe viervoeter houden je gezelschap in de meest sobere maanden van het jaar: de blok. Voor alle studenten die zich eenzaam voelen tijdens het studeren, maar zich bijvoorbeeld niet kunnen concentreren in een bibliotheek, is dit kanaal ideaal. Haar video's kunnen wel uren doorgaan en je hebt nooit het gevoel alleen te zijn, maar wordt toch niet gestoord. Win-win.

SOS Alleen eten

Alleen eten is nooit gezellig, maar Trisha Paytas helpt je op weg. Ze heeft op haar kanaal talloze video's staan waarin ze hopen voedsel naar binnen werkt en ondertussen heel wat verhalen vertelt. Zo krijg je daadwerkelijk het gevoel dat je met twee aan tafel zit. Het gesmak moet je er wel bijnemen.

SOS Alleen tekenen

Inspiratie nodig? Deze video is voor de creatievelingen onder ons. Je kan maar liefst een uur en 15 minuten lang kijken naar hoe zij een tekening inkleurt en zelf volledig tot rust komen, terwijl je uiteraard je eigen creativiteit de vrije loop kunt laten gaan.

SOS Rijden

Oké. We raden absoluut af om deze video echt te bekijken wanneer je in de auto zit. Handen aan het stuur en ogen op de weg! Maar heb je wat gezelschap nodig dan kan je altijd je gsm naast je leggen met het scherm naar beneden (zo weinig mogelijk afleiding) en dan krijg je toch het gevoel dat je niet alleen in de wagen zit.